Aisuru и связанный с ним Android-ботнет Kimwolf способны превращать зараженные устройства в узлы для проведения DDoS-атак и резидентные прокси. Детали работы этой схемы начали проясняться, когда в конце прошлого года эксперты китайской компании QiAnXin XLab опубликовали детальный анализ малвари Kimwolf, которая в основном заражает Android-приставки и стриминговые устройства.
Вредонос доставляет на устройства SDK ByteConnect — либо напрямую, либо через предустановленные сомнительные приложения. При этом во многих случаях гаджеты скомпрометированы с помощью прокси-SDK еще до момента покупки.
В отчете отмечалось, что Kimwolf может быть связан с ботнетом Aisuru, который попал в заголовки СМИ благодаря рекордным DDoS-атакам в конце прошлого года.
Аналитики писали, что оба вредоноса явно созданы одной хакерской группировкой. Дело в том, что с сентября по ноябрь 2025 года оба ботнета распространялись через одинаковые скрипты заражения и сосуществовали на одних устройствах. Кроме того, APK-файлы вредоносов, найденные в VirusTotal, были подписаны одними сертификатами (включая John Dinglebert Dinglenut VIII VanSack Smith), а 8 декабря эксперты обнаружили активный сервер‑загрузчик (93.95.112(.)59), который раздавал полезные нагрузки обоих ботнетов сразу.
Тогда была выдвинута теория, что операторы Kimwolf на ранних этапах использовали код Aisuru, взяв его за основу, а затем развили новый ботнет как отдельный проект, чтобы эффективнее уклоняться от обнаружения. Также сообщалось, что некоторые атаки, ранее приписываемые Aisuru, на самом деле могли исходить от Kimwolf и группировки работали совместно.
Прокси как вектор атаки
Схема распространения Kimwolf оказалась изощренной и необычной. Как недавно рассказали эксперты из компании Synthient, в ней задействованы легальные резидентные прокси‑сервисы.
