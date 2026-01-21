29 января 2026 года в 19:00 состоится встреча читателей «Хакера» в Алматы, приуроченная к разблокировке Xakep.ru на территории Казахстана. На офлайн встрече выступит главный редактор «Хакера», а также двое спикеров из хакерспейса Black Ice.

Андрей Письменный, главный редактор «Хакера», откроет митап и расскажет о своем опыте работы в «Хакере», истории журнала, развитии сайта и возвращении в бумажный формат. Подробно будет рассмотрен вопрос авторства: как выбрать тему статьи, подготовить материал и опубликоваться в «Хакере».

После выступления — расширенная сессия вопросов и ответов, в которой смогут поучаствовать все желающие.

За помощь в организации благодарим хакерспейс Black Ice и приглашаем хакеров из Алматы присоединяться к числу его резидентов. Двое из них выступят на митапе и представят свои доклады.

Аналитический доклад по современным киберугрозам

Практикующий специалист в области OSINT и Cyber Threat Intelligence расскажет о том, как в 2025 году используются кроссчейн-мосты в финансовых преступлениях и почему именно они часто становятся слабым местом злоумышленников. В фокусе — реальные кейсы, типовые ошибки атакующих и популярные маршруты вроде Tron → BTTC → Polygon → CEX.

Лекция о профессиональном развитии

Выступление, посвященное синдрому самозванца в технических и научных профессиях: от причин его появления до практических способов справляться с ним и не выгорать в профессии.

Формат встречи — очный, с обсуждениями и вопросами из зала. Общая продолжительность — до трех часов.

Будем рады видеть всех, кому интересны информационная безопасность, технологии и внутренняя кухня «Хакера».

📅 29 января

🕒 Начало в 19:00

📍 Алматы, Байтурсынова 126/1, Energo University (вход с территории университета, актовый зал)