Хакер #319. Атаки на банкоматы
29 января 2026 года в 19:00 состоится встреча читателей «Хакера» в Алматы, приуроченная к разблокировке Xakep.ru на территории Казахстана. На офлайн встрече выступит главный редактор «Хакера», а также двое спикеров из хакерспейса Black Ice.
Андрей Письменный, главный редактор «Хакера», откроет митап и расскажет о своем опыте работы в «Хакере», истории журнала, развитии сайта и возвращении в бумажный формат. Подробно будет рассмотрен вопрос авторства: как выбрать тему статьи, подготовить материал и опубликоваться в «Хакере».
После выступления — расширенная сессия вопросов и ответов, в которой смогут поучаствовать все желающие.
За помощь в организации благодарим хакерспейс Black Ice и приглашаем хакеров из Алматы присоединяться к числу его резидентов. Двое из них выступят на митапе и представят свои доклады.
Аналитический доклад по современным киберугрозам
Практикующий специалист в области OSINT и Cyber Threat Intelligence расскажет о том, как в 2025 году используются кроссчейн-мосты в финансовых преступлениях и почему именно они часто становятся слабым местом злоумышленников. В фокусе — реальные кейсы, типовые ошибки атакующих и популярные маршруты вроде Tron → BTTC → Polygon → CEX.
Лекция о профессиональном развитии
Выступление, посвященное синдрому самозванца в технических и научных профессиях: от причин его появления до практических способов справляться с ним и не выгорать в профессии.
Формат встречи — очный, с обсуждениями и вопросами из зала. Общая продолжительность — до трех часов.
Будем рады видеть всех, кому интересны информационная безопасность, технологии и внутренняя кухня «Хакера».
📅 29 января
🕒 Начало в 19:00
📍 Алматы, Байтурсынова 126/1, Energo University (вход с территории университета, актовый зал)