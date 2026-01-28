Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказался о возможной блокировке Telegram в России. По его мнению, блокировка мессенджера по схеме YouTube возможна уже к сентябрю 2026 года. Позже Делягин уточнил, что это было лишь предположение.

Изначально «Национальная служба новостей» сообщала, что блокировка Telegram может произойти к сентябрю 2026 года, по той же схеме, что и с YouTube. Издание цитировало слова Делягина:

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), там осталось примерно половины аудитории. Мессенджер Max, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни».

Это высказывание получило широкий резонанс в СМИ и было воспринято как информация о готовящейся блокировке, после чего Делягин поспешил внести ясность. В своем Telegram-канале парламентарий категорически отрицает наличие какой-либо инсайдерской информации, подчеркнув, что речь шла исключительно о его личной гипотезе, основанной на анализе текущей ситуации:

«Уважаемые коллеги, напоминаю всем еще раз, что это — моя гипотеза, предположение, исходящее как от понимания нынешнего состояния либеральной бюрократии отечественной сборки, так и из критической важности телеграма для самого существования российского общества как его нервной системы (по Картавых). Это не факт, это не инсайд (я НИКОГДА не делюсь чужими секретами) — это предположение. То, что ряд трудящихся уже разучился читать, но еще сохранил способность писать, этого не отменяет».

Напомним, что на прошлой неделе заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, а также заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказывались о замедлении загрузки видео в мессенджере. Они объясняли происходящее тем, что руководству Telegram пора активнее сотрудничать с российскими властями.