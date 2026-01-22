Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram. По его словам, Роскомнадзор (РКН) последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. В ведомстве назвали объяснения сенатора «исчерпывающими».

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не "проходят" аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — заявил Шейкин.

По словам сенатора, ограничения вводятся последовательно, и это позволяет россиянам перейти на использование других мессенджеров. Шейкин добавил:

«Я рекомендую в качестве альтернативы иностранного сервиса использовать только национальные мессенджеры».

Вскоре после этого заявления представители пресс-службы РКН в разговоре с «Осторожно Media» сообщили, что информация, представленная Шейкиным, была «исчерпывающей».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Роскомнадзор применяет «новые ограничения» к Telegram.

Тогда заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что регулятор замедлил загрузку видео в мессенджере, и объяснял замедление недостаточным сотрудничеством с властями РФ. По его словам, проблемы с видео — это «мягкий намек» руководству Telegram, что пора активнее сотрудничать с российскими властями.

При этом представители Роскомнадзора официально заявили журналистам, что ведомство не применяет никаких новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram.

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.