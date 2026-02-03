Се­год­ня я рас­ска­жу, как хакеры выкачи­вают огромные базы дан­ных, экс­плу­ати­руя сооб­щения об ошиб­ках. На кон­крет­ных при­мерах ты уви­дишь, как най­ти error-based SQL injection и как ее экс­плу­ати­ровать. Поп­робу­ешь раз­ные тех­ники, а в кон­це прев­ратим time-based в error-based при помощи ошиб­ки кон­фигура­ции.

Уяз­вимость типа error-based SQL injection воз­ника­ет, ког­да ты можешь выз­вать ошиб­ку в SQL-зап­росе к базе дан­ных при­ложе­ния. Сущес­тву­ет нес­коль­ко вари­антов:

Веб‑при­ложе­ние выводит сооб­щение об ошиб­ке в интерфейс — наибо­лее прос­той и быс­трый путь. Ты видишь под­робное опи­сание ошиб­ки и чет­ко понима­ешь, как будет выг­лядеть зап­рос. Дан­ные выводят­ся пря­мо в интерфейс при­ложе­ния внут­ри сооб­щения об ошиб­ке. Поч­ти как при union-инъ­екции.

Скры­тая error-based-инъ­екция — сооб­щение об ошиб­ке неин­форма­тив­ное или вооб­ще отсутс­тву­ет. Если сооб­щения нет вооб­ще, твоя задача — отсле­дить изме­нения в отве­тах сер­вера. Это может быть раз­ная дли­на отве­тов или раз­ное вре­мя заг­рузки стра­ницы. Этот тип инъ­екции похож на boolean-based или time-based.

www Для боль­шинс­тва при­меров буду исполь­зовать собс­твен­ную лабу. Пол­ный архив с лабой ска­чивай из моего GitHub или Telegram-канала. Здесь при­веду исходные коды веб‑про­екта, что­бы ты мог уви­деть ошиб­ки, которые при­водят к воз­никно­вению инъ­екции.

Поиск error-based SQL injection

Ес­ли ска­чал мой архив с лабой, запус­ти коман­дой docker compose up --build -d . Если нет, соз­дай PHP-файл с таким содер­жимым:

< ?php // Отключаем автоматический вывод ошибок, чтобы контролировать вывод mysqli_report ( MYSQLI_REPORT_OFF ) ; // Подключаемся к MySQL $db = new mysqli ( "db" , "root" , "root" , "lab" ) ; // Получаем строку поиска без санитизации $search = $_GET [ 'q' ] ?? '' ; // Прямая подстановка параметра в запрос $sql = "SELECT title, author, year FROM books WHERE title LIKE '% $search %'" ; $result = $db -> query ( $sql ) ; ?> < h2> Level 1 — Book search ( Syntax error- based) </ h2> < form> < input type= "text" name= "q" placeholder= "Search book title" > < button> Search </ button> </ form> < ?php // Простой вывод информации об ошибке на страницу if ( ! $result ) { echo "< pre> SQL Error: " . htmlspecialchars ( $db -> error ) . " \ n Query: " . htmlspecialchars ( $sql ) . "</ pre> " ; exit ; } // Вывод в случае успешного поиска while ( $row = $result -> fetch_assoc () ) { echo " { $row [ 'title' ] } ( { $row [ 'year' ] } ) — { $row [ 'author' ] } < br> " ; }

До­пол­нитель­но соз­дай базу дан­ных с таб­лицей books и полями title , author , year . Убе­дись, что все под­клю­чает­ся и работа­ет.

Об­наружить SQL injection ты можешь, под­став­ляя в стро­ку поис­ка конс­трук­цию '" . Она передас­тся в парамет­ре ?q= и без санити­зации и филь­тра­ции под­ста­вит­ся в зап­рос. Если уяз­вимость есть, одна из кавычек зак­роет стро­ковую кон­стан­ту и зап­рос при­обре­тет такой вид:

SELECT title , author , year FROM books WHERE title LIKE '' "'

Этот кри­вой зап­рос MySQL не смо­жет интер­пре­тиро­вать и вер­нет ошиб­ку.

info Два раз­ных вида кавычек потому, что неиз­вес­тно, какие кавыч­ки исполь­зовал прог­раммист. Из прак­тики ска­жу, что при написа­нии кода один и тот же прог­раммист в одном мес­те может пос­тавить двой­ные, а в дру­гом оди­нар­ные кавыч­ки. Исполь­зуя две раз­ные кавыч­ки, ты добь­ешься, что­бы появи­лась хотя бы одна «висячая», и уви­дишь ошиб­ку.