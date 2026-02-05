24-летний бывший владелец даркнет-маркетплейса Incognito был приговорен к 30 годам лишения свободы за организацию одной из крупнейших в мире площадок по торговле наркотиками. Суд штата Нью-Йорк назвал это дело самым серьезным преступлением, связанным с наркотиками, за последние 27 лет.

Тайваньца Руй-Сяна Лина (Rui-Siang Lin), также известного под никами Pharoah и Faro, арестовали еще в мае 2024 года, а в декабре того же года он признал вину по трем пунктам обвинений: отмывание денег, сговор с целью распространения наркотиков и сговор с целью продажи фальсифицированных препаратов.

Приговор Лину огласили на этой неделе. Судья окружного суда США Коллин Макмэхон (Colleen McMahon), вынесшая приговор, заявила, что за всю свою карьеру (более 27 лет) она не сталкивалась с более серьезным делом, связанным с наркотиками. Она назвала Incognito «бизнесом, который сделал из Лина наркобарона».

Напомним, что маркетплейс Incognito существовал с октября 2020 по март 2024 года. По данным следствия, за это время через площадку продали более тонны наркотиков: 295 кг метамфетамина, 364 кг кокаина, 112 кг амфетамина и 92 кг экстази. Часть препаратов была смешана с фентанилом.

Еще в 2024 году американские правоохранители сообщали, что площадка обслуживала более 1800 продавцов, свыше 400 000 клиентов и обработала более 640 000 транзакций. Покупатели оплачивали заказы криптовалютой через встроенную платформу Incognito Bank.

При этом Лин контролировал всю деятельность маркетплейса и принимал все ключевые решения. Сообщалось, что общая выручка площадки составила более 83,6 млн долларов США, из которых Лин получил более 4,1 млн — его стандартная пятипроцентная комиссия с каждой сделки.

Согласно судебным документам, в июле 2022 и августе 2023 года правоохранительные органы получили ордера на обыск, что помогло им получить доступ к трем серверам, используемым для работы торговой площадки. Один сервер использовался для защиты от DDoS-атак, второй хранил все транзакционные данные, а третий обрабатывал криптовалютные платежи. В базах данных следователи нашли сведения о 1312 продавцах, 255 519 покупателях и 224 791 транзакциях.

Судя по всему, до своего ареста Лин узнал о происходящем, так как в марте 2024 года он внезапно закрыл Incognito и отказался возвращать средства пользователям, вместо этого угрожая опубликовать историю всех сделок, если те не заплатят выкуп.

Как теперь отмечает прокурор США Джей Клейтон (Jay Clayton):

«Руй-Сян Лин был одним из крупнейших наркоторговцев в мире, использовавшим интернет для продажи запрещенных веществ на сумму более 105 млн долларов по всей стране и по всему миру. Пока Лин зарабатывал миллионы, его действия имели разрушительные последствия. На его совести как минимум одна трагическая смерть, а также он усугубил опиоидный кризис и причинил страдания более чем 470 000 наркозависимых и их семьям».

Помимо 30 лет лишения свободы, судья Макмэхон приговорила Лина к пяти годам под надзором после освобождения и обязала конфисковать у него 105 045 109,67 долларов США.