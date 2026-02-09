Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb случайно отправила своим пользователям 620 000 биткоинов (около 40 млрд долларов США) вместо небольших промовыплат.

Вечером 6 февраля 2026 года на бирже Bithumb запустили обычную промоакцию с символическими призами — около 2000 вон (примерно 1,4 доллара США). Однако что-то пошло не так на уровне конфигурации систем. Вместо скромных наград сотни пользователей получили по 2000 биткоинов каждый.

За считанные минуты на 695 аккаунтов было зачислено около 620 000 BTC. По курсу на тот момент речь шла примерно о 40 млрд долларов США. Некоторые владельцы неожиданного богатства спешно попытались продать биткоины. Резкий всплеск предложения обрушил цену BTC на Bithumb примерно на 17% по сравнению с другими площадками, хотя внутреннее падение длилось недолго.

Представители биржи отреагировали на сбой быстро. Примерно через 35 минут после начала инцидента торговля и вывод средств на затронутых аккаунтах были заблокированы. В итоге почти все биткоины удалось вернуть. Bithumb заявила, что восстановила уже 99,7% от ошибочно отправленных пользователям 620 000 BTC.

В компании подчеркнули, что инцидент произошел из-за внутренней операционной ошибки, а не из-за взлома или внешней атаки:

«Хотим прояснить: этот инцидент не связан с какими-либо внешними хакерскими атаками или нарушениями безопасности и не создает проблем для защиты систем или управления активами клиентов. Средства пользователей находятся под надежной защитой, как и прежде, а торговые операции, депозиты и выводы средств работают в обычном режиме».

Однако южнокорейские регуляторы жестко отреагировали на случившееся. После инцидента представители финансового надзора страны провели экстренные совещания. Чиновники выразили обеспокоенность уязвимостями в системах криптотрейдинга и дали понять, что могут организовать внеплановые проверки работы Bithumb, если будут выявлены новые нарушения.

Дело в том, что это не первый случай, когда Bithumb привлекает внимание властей и СМИ, а также страдает от хакерских атак.