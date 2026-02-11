Как сообщило Агентство кибербезопасности Сингапура (CSA), прошлый год оказался тяжелым для телекоммуникационного сектора страны. Выяснилось, что китайская хак-группа UNC3886 проникла в сети всех четырех крупнейших операторов связи Сингапура: Singtel, StarHub, M1 и Simba.

Обнаружив атаку, власти запустили масштабную операцию Cyber Guardian, чтобы остановить злоумышленников и очистить инфраструктуру. Операция длилась 11 месяцев и стала крупнейшей в истории страны. В ней были задействованы более 100 специалистов из шести правительственных ведомств, силовых структур и разведки.

По официальным данным, атакующие проникли в системы операторов связи еще в начале 2025 года. Первые сигналы о странной активности власти получили летом, когда сами телекомы начали докладывать о подозрительных событиях в своих сетях. С этого момента началась долгая и скрытная борьба с хакерами без остановки критических сервисов.

Сообщается, что UNC3886 использовала комбинацию неназванных 0-day уязвимостей и кастомных руткитов для скрытного проникновения в сети и сохранения своих позиций. В CSA подчеркивают, что атака была хирургически точной и тщательно спланированной. Группировка тщательно выбирала цели, обходила защиту и закреплялась в наиболее важных участках инфраструктуры.

Хотя власти не раскрывают подробности об использованных хакерами уязвимостях, ранее ИБ-специалисты Mandiant отмечали, что UNC3886 эксплуатировала проблемы нулевого дня в файрволах FortiGate (CVE-2022-41328), VMware ESXi (CVE-2023-20867) и VMware vCenter Server (CVE-2023-34048).

При этом сингапурские власти заявляют, что хакеры не сумели получить доступ к пользовательским данным. Хотя группа закрепилась в сетях телекомов, украденная информация ограничилась топологией сетей, конфигурациями и другой информацией, полезной в рамках долгосрочной разведки.

Никаких нарушений в работе сервисов не было зафиксировано. Министр цифрового развития и информации Жозефин Тео (Josephine Teo) подчеркнула, что Сингапур избежал катастрофических последствий, к которым обычно приводят подобные атаки.

Напомним, что в конце 2024 года стало известно о похожей операции китайской группировки Salt Typhoon, в рамках которой хакеры скомпрометировали инфраструктуру нескольких американских телекомов и получили доступ к системам законного прослушивания. После этого ФБР предложило награду в размере до 10 млн долларов США за информацию об участниках хак-группы.