Первый в этом году выпуск ежеквартального «Хакера» уже передан в печать, но мы продолжаем принимать предварительные заказы. Обрати внимание: после выхода журнала из типографии цена возрастет, поэтому советуем не затягивать с покупкой.

В 2026 году «Хакер» возвращается в регулярном печатном формате. Четыре раза в год мы будем выпускать полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос — плотную подшивку лучших материалов за прошедший квартал. Без компромиссов по качеству, без случайного контента — только то, что действительно стоит сохранить на полке.

Что в первом номере

В дебютный выпуск 2026 года войдут более 20 лучших материалов последних месяцев: от практических гайдов до хардкорных технических разборов.

 

Среди статей:

  • Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
  • Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
  • Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.
  • Разбираем уязвимость в мегапопулярном фреймворке React.
  • Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
  • Мощь двух китов. Объединяем возможности Burp и Acunetix.
  • Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.
  • Спекки на максималках. На что способен ZX Evolution — самый продвинутый клон ZX Spectrum.
  • И многое другое!

Сейчас приобрести журнал можно за 1500 рублей. Но обрати внимание, что тираж ограничен и когда номер покинет типографию, цена возрастет!

Почему это важно

Возвращение регулярного бумажного «Хакера» — это эксперимент, успех которого напрямую зависит от читательской поддержки.

Покупая ежеквартальный номер, ты получаешь не просто тщательно собранный и отредактированный журнал, который приятно читать (с плотной бумагой, глянцем и ощущением настоящего издания в руках), но и реально помогаешь проекту. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.

Предварительные заказы на следующие номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии