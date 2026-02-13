Первый в этом году выпуск ежеквартального «Хакера» уже передан в печать, но мы продолжаем принимать предварительные заказы . Обрати внимание: после выхода журнала из типографии цена возрастет, поэтому советуем не затягивать с покупкой.

В 2026 году «Хакер» возвращается в регулярном печатном формате. Четыре раза в год мы будем выпускать полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос — плотную подшивку лучших материалов за прошедший квартал. Без компромиссов по качеству, без случайного контента — только то, что действительно стоит сохранить на полке.

Что в первом номере

В дебютный выпуск 2026 года войдут более 20 лучших материалов последних месяцев: от практических гайдов до хардкорных технических разборов.

Среди статей:

Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.

Разбираем уязвимость в мегапопулярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Мощь двух китов. Объединяем возможности Burp и Acunetix.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.

Спекки на максималках. На что способен ZX Evolution — самый продвинутый клон ZX Spectrum.

И многое другое!

Сейчас приобрести журнал можно за 1500 рублей. Но обрати внимание, что тираж ограничен и когда номер покинет типографию, цена возрастет!

Почему это важно

Возвращение регулярного бумажного «Хакера» — это эксперимент, успех которого напрямую зависит от читательской поддержки.

Покупая ежеквартальный номер, ты получаешь не просто тщательно собранный и отредактированный журнал, который приятно читать (с плотной бумагой, глянцем и ощущением настоящего издания в руках), но и реально помогаешь проекту. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.

Предварительные заказы на следующие номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.