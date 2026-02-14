Толстый седой инструктор был чем‑то похож на свою машину — слегка потрепанную и повидавшую жизнь «копейку», крышу которой венчала пирамидка с буквами У в белых треугольниках.
— Не доводилось, — честно признался Кирилл.
— Ладно, заводи, поехали.
Кирилл провернул ключ в замке зажигания, позабыв снять автомобиль с передачи, — тот беспомощно дернулся и застыл на месте. Инструктор с безразличием смотрел в окно: обучать чему‑то того, кто сидел в водительском кресле, он был явно не намерен. Спустя несколько безуспешных попыток Кириллу все же удалось снова запустить мотор и тронуться с места, но «копейка» все равно двигалась рывками, совершенно не желая ехать плавно. Управляться сразу с тремя педалями, рычагом коробки передач и рулем оказалось куда сложнее, чем с двумя кнопками и колесиком мыши.
— Вон у того ларька притормози, выйду сигарет куплю, — скомандовал инструктор.
Кирилл резко нажал на тормоз, и «жигули» снова заглохли. Чертыхнувшись, инструктор выбрался из машины, взял себе в ближайшем уличном павильоне пачку «Бонда», но возвращаться не спешил. Постоял, покурил, потом вдруг поприветствовал какого‑то проходившего мимо мужика, и они принялись увлеченно трепаться. Обратно в салон он забрался примерно через полчаса, приказал Кириллу проехать еще немного вперед по переулку, развернуться, после чего сообщил, что на этом занятие окончено. Из отведенных на вождение шестидесяти минут Кирилл с грехом пополам отъездил в лучшем случае двадцать.
Домой он возвращался не в лучшем расположении духа. Навыков управления машиной у него не было абсолютно никаких, и приобрести их на подобных занятиях, судя по всему, уже не получится. Кирилл подумывал было зайти по пути в автошколу и попроситься к другому наставнику, но вспомнил, о чем их предупреждали, когда распределяли по группам: учебных машин и инструкторов катастрофически мало, желающих, наоборот, много. Крутитесь как хотите. Своей отстраненностью и полнейшим безразличием инструктор, очевидно, намекал на необходимость дать ему на лапу, но Кирилла такой подход откровенно бесил. Взялся что‑то делать — ну так делай это хорошо, очевидный саботаж в расчете на взятку вызывал у него почти физическое отторжение. Он не был наивным подростком и прекрасно понимал, как здесь все устроено, однако одно дело — знать и совсем другое — столкнуться с этим лично. В голове у Кирилла сегодняшнее занятие плохо стыковалось с самой идеей обучения: если человек сидит рядом и формально отвечает за твою безопасность, превращать процесс в фарс ради конверта с хрустящими купюрами — это уже не мелкая бытовая хитрость, а самая настоящая подстава.
— Привет, Кирилл. Что‑то ты сегодня смурной какой‑то. Случилось чего?
Борис Семенович был, как всегда, бодр и подтянут: судя по полному пакету продуктов, он как раз возвращался из магазина и сейчас стоял у двери своей квартиры, выискивая в кармане ключ.
— У меня через два месяца экзамен по вождению, а инструктор откровенно динамит, — пожаловался Кирилл, — не знаю, как сдавать буду. Наверное, придется и дальше пешком ходить, доплачивать ему я не собираюсь. Не потому, что денег жалко, дело принципа.
— А ну‑ка, зайди ко мне, — деловито распорядился сосед.
Кирилл шагнул в тесную прихожую вслед за ним и замер в нерешительности.
— Там, в верхнем ящике стола, в комнате, связка ключей лежит, — послышалось с кухни. Судя по доносившимся оттуда звукам, Борис Семенович уже хозяйничал у холодильника, методично расставляя покупки по полкам. — Возьми, пока я тут вожусь.
Кирилл разулся и прошел в единственную комнату. Скрипучий ящик поддался не сразу, будто нехотя раскрывая свое содержимое. Связка ключей лежала на самом виду, но взгляд его зацепился за предмет рядом — позолоченный значок в квадратном пластиковом футляре.
Знак имел форму щита с алой лентой, прикрывающей меч, направленный острием вниз. Поверх клинка — круглый медальон с легко узнаваемым профилем Дзержинского. На ленте коротко значилось: «Ветеран», рядом красовались выпуклые буквы «КГБ СССР».
— Я криптографом трудился, людей в лагеря не отправлял, если ты об этом подумал, — Борис Семенович стоял в дверях, с усмешкой наблюдая за замешательством Кирилла. — Восьмое главное управление, оно же криптографическая служба, Кирюша, — это был «щит и меч» в области связи и информации. Мы создавали системы шифрования для партийных и государственных органов, армии, дипломатов, ну и криптоанализом немного занимались. Это значит вскрытие шифрованной переписки иностранных государств, их посольств и спецслужб. Работа непростая, но крайне интересная. И главное, полезная для нужд государства.
Так вот откуда у Криптодеда такие глубокие познания в области шифров, ключей и алгоритмов. Да и поразительная ясность ума в его немолодом возрасте, видимо, тоже одно из следствий службы, где без постоянного интеллектуального напряжения надолго не задержишься. Годы работы с абстракциями, логическими связями и сложным математическим аппаратом не проходят бесследно: мозг привыкает держать форму, будто хорошо натренированные мышцы профессионального спортсмена. Теперь все встало на свои места, и Кирилл даже почувствовал себя немного не в своей тарелке: в подобных организациях трудились такие серьезные спецы, до уровня которых сам он вряд ли смог бы когда‑нибудь дотянуться.
— Я на пенсии давно, — успокоил его Борис Семенович, — так что теперь круг моих интересов ограничивается исключительно просмотром телевизора и разгадыванием кроссвордов по вечерам. Пойдем, хочу показать тебе кое‑что.
