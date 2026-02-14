— За рулем рань­ше сидел ког­да‑нибудь?



Тол­стый седой инс­трук­тор был чем‑то похож на свою машину — слег­ка пот­репан­ную и повидав­шую жизнь «копей­ку», кры­шу которой вен­чала пирамид­ка с бук­вами У в белых тре­уголь­никах.

— Не доводи­лось, — чес­тно приз­нался Кирилл.

— Лад­но, заводи, поеха­ли.

Ки­рилл про­вер­нул ключ в зам­ке зажига­ния, позабыв снять авто­мобиль с переда­чи, — тот бес­помощ­но дер­нулся и зас­тыл на мес­те. Инс­трук­тор с без­разли­чием смот­рел в окно: обу­чать чему‑то того, кто сидел в водитель­ском крес­ле, он был явно не намерен. Спус­тя нес­коль­ко безус­пешных попыток Кирил­лу все же уда­лось сно­ва запус­тить мотор и тро­нуть­ся с мес­та, но «копей­ка» все рав­но дви­галась рыв­ками, совер­шенно не желая ехать плав­но. Управлять­ся сра­зу с тре­мя педаля­ми, рычагом короб­ки передач и рулем ока­залось куда слож­нее, чем с дву­мя кноп­ками и колеси­ком мыши.

— Вон у того ларь­ка при­тор­мози, вый­ду сигарет куп­лю, — ско­ман­довал инс­трук­тор.

Ки­рилл рез­ко нажал на тор­моз, и «жигули» сно­ва заг­лохли. Чер­тыхнув­шись, инс­трук­тор выб­рался из машины, взял себе в бли­жай­шем улич­ном павиль­оне пач­ку «Бон­да», но воз­вра­щать­ся не спе­шил. Пос­тоял, покурил, потом вдруг поп­риветс­тво­вал какого‑то про­ходив­шего мимо мужика, и они при­нялись увле­чен­но тре­пать­ся. Обратно в салон он заб­рался при­мер­но через пол­часа, при­казал Кирил­лу про­ехать еще нем­ного впе­ред по пере­улку, раз­вернуть­ся, пос­ле чего сооб­щил, что на этом занятие окон­чено. Из отве­ден­ных на вож­дение шес­тидеся­ти минут Кирилл с гре­хом пополам отъ­ездил в луч­шем слу­чае двад­цать.

До­мой он воз­вра­щал­ся не в луч­шем рас­положе­нии духа. Навыков управле­ния машиной у него не было абсо­лют­но никаких, и при­обрести их на подоб­ных заняти­ях, судя по все­му, уже не получит­ся. Кирилл подумы­вал было зай­ти по пути в автошко­лу и поп­росить­ся к дру­гому нас­тавни­ку, но вспом­нил, о чем их пре­дуп­режда­ли, ког­да рас­пре­деля­ли по груп­пам: учеб­ных машин и инс­трук­торов катас­тро­фичес­ки мало, жела­ющих, наобо­рот, мно­го. Кру­титесь как хотите. Сво­ей отс­тра­нен­ностью и пол­ней­шим без­разли­чием инс­трук­тор, оче­вид­но, намекал на необ­ходимость дать ему на лапу, но Кирил­ла такой под­ход откро­вен­но бесил. Взял­ся что‑то делать — ну так делай это хорошо, оче­вид­ный саботаж в рас­чете на взят­ку вызывал у него поч­ти физичес­кое отторже­ние. Он не был наив­ным под­рос­тком и прек­расно понимал, как здесь все устро­ено, одна­ко одно дело — знать и сов­сем дру­гое — стол­кнуть­ся с этим лич­но. В голове у Кирил­ла сегод­няшнее занятие пло­хо сты­кова­лось с самой иде­ей обу­чения: если человек сидит рядом и фор­маль­но отве­чает за твою безопас­ность, прев­ращать про­цесс в фарс ради кон­верта с хрус­тящими купюра­ми — это уже не мел­кая бытовая хит­рость, а самая нас­тоящая под­ста­ва.

— При­вет, Кирилл. Что‑то ты сегод­ня смур­ной какой‑то. Слу­чилось чего?

Бо­рис Семено­вич был, как всег­да, бодр и под­тянут: судя по пол­ному пакету про­дук­тов, он как раз воз­вра­щал­ся из магази­на и сей­час сто­ял у две­ри сво­ей квар­тиры, выис­кивая в кар­мане ключ.

— У меня через два месяца экза­мен по вож­дению, а инс­трук­тор откро­вен­но динамит, — пожало­вал­ся Кирилл, — не знаю, как сда­вать буду. Навер­ное, при­дет­ся и даль­ше пеш­ком ходить, доп­лачивать ему я не собира­юсь. Не потому, что денег жал­ко, дело прин­ципа.

— А ну‑ка, зай­ди ко мне, — делови­то рас­порядил­ся сосед.

Ки­рилл шаг­нул в тес­ную при­хожую вслед за ним и замер в нереши­тель­нос­ти.

— Там, в вер­хнем ящи­ке сто­ла, в ком­нате, связ­ка клю­чей лежит, — пос­лышалось с кух­ни. Судя по доносив­шимся отту­да зву­кам, Борис Семено­вич уже хозяй­ничал у холодиль­ника, методич­но рас­став­ляя покуп­ки по пол­кам. — Возь­ми, пока я тут вожусь.

Ки­рилл разул­ся и про­шел в единс­твен­ную ком­нату. Скри­пучий ящик под­дался не сра­зу, буд­то нехотя рас­кры­вая свое содер­жимое. Связ­ка клю­чей лежала на самом виду, но взгляд его зацепил­ся за пред­мет рядом — позоло­чен­ный зна­чок в квад­ратном плас­тиковом фут­ляре.

Знак имел фор­му щита с алой лен­той, прик­рыва­ющей меч, нап­равлен­ный остри­ем вниз. Поверх клин­ка — круг­лый медаль­он с лег­ко узна­ваемым про­филем Дзер­жин­ско­го. На лен­те корот­ко зна­чилось: «Ветеран», рядом кра­сова­лись выпук­лые бук­вы «КГБ СССР».

— Я крип­тогра­фом тру­дил­ся, людей в лагеря не отправ­лял, если ты об этом подумал, — Борис Семено­вич сто­ял в две­рях, с усмешкой наб­людая за замеша­тель­ством Кирил­ла. — Вось­мое глав­ное управле­ние, оно же крип­тогра­фичес­кая служ­ба, Кирюша, — это был «щит и меч» в области свя­зи и информа­ции. Мы соз­давали сис­темы шиф­рования для пар­тий­ных и государс­твен­ных орга­нов, армии, дип­ломатов, ну и крип­тоана­лизом нем­ного занима­лись. Это зна­чит вскры­тие шиф­рован­ной перепис­ки инос­тран­ных государств, их посоль­ств и спец­служб. Работа неп­ростая, но край­не инте­рес­ная. И глав­ное, полез­ная для нужд государс­тва.

Так вот отку­да у Крип­тодеда такие глу­бокие поз­нания в области шиф­ров, клю­чей и алго­рит­мов. Да и порази­тель­ная ясность ума в его немоло­дом воз­расте, видимо, тоже одно из следс­твий служ­бы, где без пос­тоян­ного интеллек­туаль­ного нап­ряжения надол­го не задер­жишь­ся. Годы работы с абс­трак­циями, логичес­кими свя­зями и слож­ным матема­тичес­ким аппа­ратом не про­ходят бес­след­но: мозг при­выка­ет дер­жать фор­му, буд­то хорошо нат­рениро­ван­ные мыш­цы про­фес­сиональ­ного спорт­сме­на. Теперь все вста­ло на свои мес­та, и Кирилл даже почувс­тво­вал себя нем­ного не в сво­ей тарел­ке: в подоб­ных орга­низа­циях тру­дились такие серь­езные спе­цы, до уров­ня которых сам он вряд ли смог бы ког­да‑нибудь дотянуть­ся.

— Я на пен­сии дав­но, — успо­коил его Борис Семено­вич, — так что теперь круг моих инте­ресов огра­ничи­вает­ся исклю­читель­но прос­мотром телеви­зора и раз­гадыва­нием крос­свор­дов по вечерам. Пой­дем, хочу показать тебе кое‑что.

