Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О связи», которые обязывают мобильных операторов прекращать оказание услуг по требованию ФСБ. Закон также снимает с операторов ответственность за нарушение договорных обязательств, если отключение произошло по требованию спецслужбы.

Напомним, что эту инициативу правительство внесло еще в ноябре 2025 года. Поправки были предложены в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Исходно планировалось, что операторы должны будут приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ «для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Конкретные случаи, когда представители спецслужбы смогут требовать отключения связи, предполагалось определять нормативными актами президента и правительства РФ. Как отмечает «Фонтанка», формулировки поменялись в процессе чтений. Если в первоначальной версии документа речь шла о «запросах» ФСБ, привязанных к конкретным угрозам безопасности и нормативным актам правительства, то в финальном тексте осталось только «требование» ФСБ.

В первом чтении Дума одобрила поправки в конце января. Тогда замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснял, что поправки нужны для защиты населения и регионов от атак БПЛА и продиктованы многочисленными судебными претензиями к операторам. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен на обеспечение безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.

Также, согласно документу, оператор связи не несет ответственности за неисполнение обязательств по договору, если причина — выполнение требований ФСБ: