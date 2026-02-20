Госдепартамент США работает над онлайн-порталом, который позволит жителям Европы и других стран просматривать контент, запрещенный их правительствами. Речь идет в том числе о материалах, квалифицированных как разжигание ненависти и пропаганда терроризма. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомых с планом американских властей.

Сайт планируют разместить по адресу freedom.gov. По данным источников, чиновники обсуждали встроенную VPN-функцию, которая будет маскировать трафик посетителей под американский. Активность на портале логироваться не будет. Правда, пока неясно, какие преимущества это даст по сравнению с обычными инструментами.

Согласно федеральному реестру get.gov, домен freedom.gov зарегистрировали 12 января. Пока сайт практически пуст и лишь отображает строку: «Информация — это сила. Верните свое право на свободу слова. Будьте готовы».

Сообщается, что куратором проекта выступает заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Сара Роджерс (Sarah Rogers), и портал собирались представить еще на Мюнхенской конференции по безопасности, но по какой-то причине презентацию перенесли.

Издание отмечает, что эта инициатива может серьезно обострить отношения Вашингтона с Европой, которые и без того напряжены. Помимо этого, портал фактически поставит США в положение государства, которое поощряет иностранных граждан нарушать законы своих стран.

Также Reuters напоминает, что подход Европы и США к свободе слова принципиально различается. Тогда как Конституция США защищает практически любое высказывание, в странах ЕС, напротив, существует множество ограничений на контент. Так, с 2008 года в ЕС действует целый пакет правил и законов, согласно которым крупные платформы (включая признанную экстремистской и запрещенную в РФ Meta, X и другие) обязаны оперативно удалять незаконный контент. За нарушения грозят штрафы: к примеру, в декабре прошлого года соцсеть X получила штраф в размере 140 млн долларов за несоблюдение этих требований.

Представители администрации Трампа называют европейское регулирование «цензурой правых». С октября прошлого года Роджерс объехала более десяти европейских стран и встретилась с представителями правых организаций, которых Вашингтон считает «угнетаемыми». Кроме того, в декабрьской Стратегии национальной безопасности США предупредили, что из-за миграционной политики Европе грозит «уничтожение», и заявили о намерении поддерживать противников нынешнего курса внутри самих европейских стран.

Кеннет Пропп (Kenneth Propp), бывший сотрудник Госдепартамента США, специализировавшийся на европейском цифровом регулировании, ныне работающий в Европейском центре Атлантического совета, назвал американскую инициативу «прямым выпадом» против европейских правил. По его словам, freedom.gov «будет воспринят в Европе как попытка США подорвать нормы национального права».