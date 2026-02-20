Нидерландский телеком-оператор Odido предупредил о кибератаке, в результате которой утекли персональные данные 6,2 млн абонентов.

Компания Odido — один из крупнейших мобильных операторов и провайдеров в Нидерландах, появилась в 2023 году после ребрендинга T-Mobile Netherlands и Tele2 Netherlands.

Сообщается, что инцидент обнаружили 7 февраля 2026 года. Атакующие взломали систему обработки клиентских обращений и похитили персональные данные множества пользователей.

«Odido пострадала от кибератаки, в результате которой были скомпрометированы клиентские данные, — заявили в компании. — Речь идет о персональной информации из системы контактов с клиентами. Пароли, записи звонков и платежная информация не пострадали».

Как пишет издание Nu.nl, утечка затронула данные 6,2 млн абонентов. При этом злоумышленники сами связались с компанией и заявили, что похитили миллионы записей.

После обнаружения взлома представители Odido немедленно заблокировали несанкционированный доступ к клиентским данным и уведомили об инциденте голландский надзорный орган по защите данных (Autoriteit Persoonsgegevens).

Похищенные данные различаются для каждого клиента, но утечка может включать:

полное имя;

адрес и место проживания;

мобильный номер;

номер клиента;

адрес электронной почты;

IBAN;

дату рождения;

данные удостоверений личности (номер паспортов или водительских прав, а также срок их действия).

При этом в компании подчеркнули, что пароли, записи вызовов, геолокационные данные и сканы документов не пострадали.

По словам представителей оператора, после того как злоумышленникам заблокировали доступ, специалисты компании усилили защитные меры и мониторинг подозрительной активности, а также привлекли внешних экспертов по кибербезопасности для расследования и ликвидации последствий атаки.