В конце прошлой недели Министерство финансов Франции сообщило об утечке данных из национального реестра банковских счетов FICOBA. Хакеры получили доступ к БД, содержащей информацию о 1,2 млн счетов, включая банковские реквизиты и персональные данные.

По данным министерства, в конце января 2026 года неизвестные злоумышленники воспользовались украденными учетными данными госслужащего, который имел доступ к межведомственной платформе обмена информацией. В результате атакующие скомпрометировали часть баз данных FICOBA — централизованного государственного реестра, в котором зарегистрированы все банковские счета, открытые во французских финансовых учреждениях. Реестр управляется Главным налоговым управлением Франции (Direction générale des Finances publiques, DGFiP). Банковские учреждения обязаны передавать в него данные обо всех открытых счетах в соответствии с требованиями налогового законодательства.

В министерстве подчеркнули, что доступ атакующих был заблокирован сразу после обнаружения инцидента. Однако к этому моменту данные примерно 1,2 млн счетов уже могли попасть в руки злоумышленников.

В итоге в руки хакеров могли попасть: реквизиты банковских счетов (включая RIB и IBAN), данные о владельцах счетов, физические адреса, а в ряде случаев — идентификационные номера налогоплательщиков.

Сообщается, что атака нарушила работу системы, и в настоящее время специалисты занимаются ее восстановлением, а также усилением безопасности. Когда именно FICOBA заработает снова — пока неизвестно.

Все пострадавшие пользователи получат уведомления об инциденте в ближайшие дни. Банки страны также уже поставили в известность о случившемся, призвав их повысить бдительность среди клиентов.