В Wikipedia приняли решение заблокировать archive[.]today и удалить более 695 000 ссылок на этот архивный сервис. Причиной стала DDoS-атака на блог независимого исследователя, а также обнаруженные факты подделки архивных снимков веб-страниц.

Изначально конфликт разгорелся между оператором archive[.]today и блогером Яни Патокаллио (Jani Patokallio). В 2023 году тот опубликовал пост, в котором попытался установить личность владельца сервиса. Хотя успехом эта попытка не увенчалась, в публикации упоминались возможные псевдонимы — «Денис Петров» и «Маша Рабинович», а также свидетельства о возможной связи оператора с Россией.

Стоит отметить, что личностью оператора archive[.]today интересовался не только Патокаллио. Как мы писали в прошлом году, ФБР тоже пытается установить, кто стоит за этим сервисом, и направило повестку регистратору доменов Tucows с требованием раскрыть данные владельца.

Archive[.]today (и его многочисленные зеркала) появился более десяти лет назад. Наибольший всплеск популярности сервис получил во время GamerGate, так как участники онлайн-кампании активно сохраняли в сервисе публикации, чтобы не направлять трафик на сайты-источники и следить за изменениями в статьях. Со временем ресурс стал одним из крупнейших инструментов для архивации веба: пользователи сохраняют в нем новости, блоги, материалы госорганов и страницы, которые могут исчезнуть или измениться со временем.

Когда оператор archive[.]today потребовал от Патокаллио удалить публикацию, а тот отказался, на его блог обрушилась DDoS-атака. Причем ее реализация оказалась весьма необычной: вредоносный код был встроен прямо в CAPTCHA на archive[.]today, и в результате браузеры посетителей сайта участвовали в этой атаке. Кроме того, некто под именем «Нора» (Nora) от лица сервиса угрожал Патокаллио и обещал, что его имя будет ассоциироваться с ИИ-порнографией.

В ходе обсуждения возможной блокировки сервиса из-за этой DDoS-атаки, редакторы Wikipedia обнаружили и другие проблемы. В частности, оператор archive[.]today подделывал содержимое архивных копий страниц. Имя Патокаллио подставлялось в снимки страниц, к которым он не имел никакого отношения: например, строка «Comment as: Nora [фамилия]» в итоге изменилась на «Comment as: Jani Patokallio». Судя по всему, оператор archive[.]today пытался подставить Патокаллио и создать ложное впечатление, что тот был как-то связан с активностью, к которой он на самом деле не имел отношения.

Хуже того, предполагается, что «Нора» — это имя реального человека, чью личность оператор archive[.]today присвоил и использовал. То есть это настоящий человек, который однажды попросил удалить какой-то контент с archive[.]today, и больше никак не связан с сервисом. Поэтому из этических соображений Патокаллио убрал фамилию «Норы» из своей публикации.

«Я в шоке, — писал один из редакторов Wikipedia. — У нас есть основания полагать, что оператор archive[.]today подделал содержимое архивов, чтобы усилить свою позицию против человека, с которым находится в конфликте???»

По итогам голосования редакторы пришли к консенсусу: нужно немедленно отказаться от использования archive[.]today в энциклопедии и внести ресурс в черный список. В итоге под блокировку попали домены archive[.]today, archive[.]is, archive[.]ph, archive[.]fo, archive[.]li, archive[.]md и archive[.]vn.

Более 695 000 ссылок на archive[.]today распределены по 400 000 страницам Wikipedia, теперь редакторам предложено заменять их на Internet Archive, Ghostarchive и Megalodon, или «изменять исходный источник на что-то, что не требует архива (например, бумажный источник)». При этом в Wikipedia особенно подчеркивают, что Internet Archive (Archive.org) — совершенно отдельный проект, который никак не связан с archive[.]today.

Стоит отметить, что даже без голосования в ситуацию мог вмешаться фонд Wikimedia Foundation — еще 10 февраля там заявляли, что не исключают возможность блокировки archive[.]today «из-за серьезной угрозы безопасности для людей, переходящих по ссылкам во многих вики-проектах».