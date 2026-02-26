Таганский суд Москвы вынес решения в отношении крупных зарубежных платформ. Главным фигурантом на этот раз стала компания Google LLC, которой назначили административные штрафы на сумму 22,8 миллиона рублей. Причина — распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор зафиксировал шесть случаев, когда в официальном магазине приложений размещались предложения о загрузке VPN. Регулятор направил компании предостережение с требованием убрать эти объявления, однако в Google требования проигнорировали. После этого Роскомнадзор составил шесть протоколов об административных правонарушениях и передал их в суд. Представитель компании на заседание не явился, и дело рассмотрели без него.

В результате суд признал Google LLC виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (предусматривает ответственность за неудаление владельцем интернет-ресурса информации, подлежащей удалению по российскому законодательству). По каждому из шести протоколов был назначен отдельный штраф, а общая сумма составила 22 800 000 рублей.

Помимо Google, штраф в размере 7 млн рублей получил и мессенджер Telegram. В данном случае штраф связан с распространением запрещенного контента. Претензии к платформе были связаны с отказом удалять материалы, содержащие пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России), а также публикации о дистанционной продаже алкоголя.

С 1 сентября 2025 года в России действует закон о запрете рекламы VPN и иных средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. Для граждан штраф за нарушение составляет от 50 000 до 80 000 рублей, для должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, а юридическим лицам грозит от 200 000 до 500 000 рублей.

Отдельно в законе прописана ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN, — за это предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей.