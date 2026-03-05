Специалисты из Team Cymru обнаружили, что опенсорсная ИИ-платформа CyberStrikeAI используется злоумышленниками для проведения автоматизированных атак. Инструмент применялся в рамках недавней вредоносной кампании, в ходе которой были скомпрометированы сотни файрволов Fortinet FortiGate.

В прошлом месяце мы рассказывали о том, что некий русскоязычный злоумышленник скомпрометировал более 600 файрволов FortiGate в 55 странах за пять недель с помощью генеративных ИИ-инструментов. Как теперь обнаружил специалист Team Cymru Уилл Томас (Will Thomas), также известный под ником BushidoToken, на одном из серверов, задействованных в этой кампании (212.11.64[.]250), работал инструмент CyberStrikeAI.

Анализ NetFlow-данных показал, что на порту 8080 по указанному адресу присутствовал баннер сервиса CyberStrikeAI, а между этим IP и целевыми устройствами FortiGate шел сетевой обмен. Последний раз платформу «видели» в этой инфраструктуре 30 января 2026 года.

Согласно описанию на GitHub, CyberStrikeAI позиционируется как «ИИ-платформа для тестирования безопасности», написанная на Go. Она объединяет более 100 инструментов безопасности, движок оркестрации, предустановленные роли и систему навыков.

«Благодаря нативной поддержке протокола MCP и ИИ-агентов платформа обеспечивает сквозную автоматизацию — от команд на естественном языке до обнаружения уязвимостей, анализа цепочек атак, извлечения знаний и визуализации результатов, предоставляя командам защитников проверяемую, отслеживаемую и удобную для совместной работы среду тестирования», — гласит описание проекта.

ИИ-движок CyberStrikeAI для принятия решений совместим с такими моделями, как GPT, Claude и DeepSeek. Также опенсорсная платформа предлагает защищенный паролем веб-интерфейс с журналированием действий и хранилищем на базе SQLite, а также дашборд для управления уязвимостями, оркестрации задач и визуализации цепочек атак.

Арсенал CyberStrikeAI позволяет осуществлять полноценные атаки: сканирование сети (nmap, masscan), тестирование веб-приложений (sqlmap, nikto, gobuster), эксплуатацию (Metasploit, pwntools), взлом паролей (hashcat, john) и постэксплуатацию (mimikatz, bloodhound, impacket).

Сочетание этих инструментов с ИИ-агентами и оркестратором позволяет автоматизировать атаки на цели даже малоопытным пользователям. В Team Cymru предупреждают, что такие решения могут заметно ускорить автоматизированные атаки на пограничные устройства, включая файрволы и VPN-шлюзы.

В период с 20 января по 26 февраля 2026 года исследователи выявили 21 уникальный IP-адрес, на которых работал CyberStrikeAI. Серверы располагались преимущественно в Китае, Сингапуре и Гонконге. Дополнительная инфраструктура была обнаружена в США, Японии и Европе.

Также специалисты изучили профиль разработчика платформы (Ed1s0nZ). Помимо CyberStrikeAI, он создал и другие ИИ-инструменты: PrivHunterAI для поиска уязвимостей, связанных с повышением привилегий, и InfiltrateX — сканер для эскалации привилегий.

Отмечается, что GitHub-активность разработчика указывает на возможные связи с организациями, которые ранее связывали с киберподразделениями китайского правительства. К примеру, в декабре 2025 года Ed1s0nZ поделился CyberStrikeAI с проектом Starlink компании Knownsec 404 — китайской ИБ-компании. Также в январе 2026 года разработчик упоминал на своем GitHub получение награды от программы CNNVD (China National Vulnerability Database), и считается, что ей управляет китайское разведывательное сообщество. Позже эта информация была удалена из профиля.