В ФБР сообщают, что расследуют возможную кибератаку, которая могла затронуть системы, использующиеся для управления ордерами на прослушку и наблюдение. Подробности о масштабах инцидента и его последствиях в ведомстве раскрывать отказались и подчеркнули, что проблему уже устранили.

«В ФБР обнаружили и устранили подозрительную активность в сетях бюро, задействовав все имеющиеся технические ресурсы для реагирования», — сообщили представители ведомства СМИ и от дальнейших комментариев воздержались.

Первым об инциденте сообщило издание CNN со ссылкой на анонимный источник. По его словам, взлом затронул системы ФБР, которые используются для управления ордерами на прослушивание телефонных разговоров и разведывательное наблюдение в рамках закона FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с деятельностью китайской хак-группы Salt Typhoon. Напомним, что в 2024 году эта группировка скомпрометировала системы федерального правительства США, предназначенные для обработки санкционированных судом запросов на прослушивание.

Об этой атаке стало известно после того, как Salt Typhoon проникла в сети крупнейших американских телекоммуникационных компаний (AT&T, Verizon, Lumen, Charter Communications, Consolidated Communications, Comcast, Digital Realty и Windstream), а также ряда операторов связи в других странах. Находясь внутри сетей телеком-провайдеров, хакеры также получили доступ к личной переписке некоторых американских чиновников.