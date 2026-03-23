XSLT-инъ­екции — ред­кий, но край­не опас­ный класс уяз­вимос­тей. Най­дя их, зло­умыш­ленник может исполь­зовать осо­бен­ности обра­бот­ки XML и XSLT, что­бы читать и записы­вать фай­лы на сер­вере или добить­ся выпол­нения кода. В этом раз­боре покажем, как такая уяз­вимость поз­воля­ет пол­ностью ском­про­мети­ровать сис­тему.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Conversor с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.



Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.92 conversor.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache HTTP Server 2.4.52.

На­чина­ем с сай­та на веб‑сер­вере — там нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции.

Фор­ма авто­риза­ции
 

Точка входа

Соз­даем учет­ную запись и авто­ризу­емся на сай­те. Теперь мы видим какой‑то кон­вертер.

Глав­ная стра­ница авто­ризо­ван­ного поль­зовате­ля

