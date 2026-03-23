В конце прошлой недели Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве якобы срочно внедряют систему «белых списков» — аналогичную той, что уже работает на мобильных сетях. Представители Минцифры и операторов связи опровергли эту информацию и назвали публикацию «фейком».

Как писал Mash, задачу поставили перед сотрудниками большинства столичных операторов, а целью называлось обеспечение доступа к определенным сайтам на случай отключения интернета. Там же утверждали, что из-за необходимости круглосуточной фильтрации трафика общая скорость домашнего интернета может снизиться.

Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оперативно отреагировали на публикацию и назвали эту информацию фейком.

В ведомстве пишут, что при угрозах безопасности со стороны БПЛА в ряде регионов России точечно отключают исключительно мобильный интернет. Но проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам, а значит, необходимости в их ограничении попросту нет. В министерстве подчеркнули, что доступ к домашнему интернету в РФ остается безлимитным.

Кроме того, сообщение Mash опровергли в «Ростелекоме» и «Билайне». Так, представители «Ростелекома» заявили, что никаких ограничений на домашний интернет не вводится. В «Билайне» сообщили, что не располагают информацией о подобных распоряжениях, и услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме.

Напомним, что первая версия «белых списков» появилась еще в сентябре 2025 года. Тогда в Минцифры составили перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета. В него вошли сайты госорганов, «Госуслуги», крупные маркетплейсы, банки, супермаркеты, мессенджеры, соцсети и ряд других сервисов. Сейчас в списке насчитывается более 120 ресурсов, и его неоднократно дополняли.

Следует отметить, что сама концепция «белых списков» по-прежнему подвергается критике. На прошлой неделе, 18 марта 2026 года, депутаты Госдумы от КПРФ направили обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Парламентарии указали, что ресурсы из «белого списка» получают экономическое преимущество: при отключении мобильного интернета их сервисы продолжают работать, что фактически позволяет монополизировать рынок, оставляя все остальные платформы отрезанными от пользователей.