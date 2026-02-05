Минцифры в пятый раз расширило «белые списки» сайтов и сервисов, работающих в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В новую волну вошли банки, службы доставки, СМИ и региональные ресурсы.

На сайте министерства сообщается, что на пятом этапе в список вошли:

банки ВТБ и ПСБ;

службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;

медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов «Витрина ТВ»;

ряд сервисов ФНС для налогоплательщиков;

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

онлайн-кассы «Эвотор»;

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

компания «Росагролизинг»;

сеть магазинов «Детский мир»;

сеть ресторанов «Бургер Кинг»;

маркетплейс «Мегамаркет»;

региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ.

В ведомстве напомнили, что перечень ресурсов формируется при участии федеральных и региональных властей по согласованию с органами безопасности. В министерстве подчеркивают, что работа по расширению списков продолжается.

Минцифры составило первую версию «белых списков» в сентябре 2025 года, и в нее вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили:

сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

«Почта России»;

«Альфа-Банк»;

государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;

РЖД и туристический портал «Туту.ру»;

навигатор 2ГИС;

такси «Максим»;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Наконец, в декабре 2025 список пополнили ресурсы: