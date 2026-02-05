Хакер #321. Железо для хешкрекинга
Минцифры в пятый раз расширило «белые списки» сайтов и сервисов, работающих в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В новую волну вошли банки, службы доставки, СМИ и региональные ресурсы.
На сайте министерства сообщается, что на пятом этапе в список вошли:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;
- медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов «Витрина ТВ»;
- ряд сервисов ФНС для налогоплательщиков;
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- сеть ресторанов «Бургер Кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ.
В ведомстве напомнили, что перечень ресурсов формируется при участии федеральных и региональных властей по согласованию с органами безопасности. В министерстве подчеркивают, что работа по расширению списков продолжается.
Минцифры составило первую версию «белых списков» в сентябре 2025 года, и в нее вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:
- сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- сервисы Госуслуг;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства и Администрации Президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».
В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- «Почта России»;
- «Альфа-Банк»;
- государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Наконец, в декабре 2025 список пополнили ресурсы:
- Центробанка;
- операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- платформы «Россия — страна возможностей»;
- федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- охранной системы «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатра Окко;
- информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;
- Совет Федерации;
- МВД;
- МЧС;
- Движение первых;
- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
- интернет-ресурс «Объясняем РФ»;
- «Россети»;
- «Росатом Сеть зарядных станций»;
- оператор связи «Мотив»;
- Московская биржа;
- портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
- сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;
- «Деловые линии»;
- ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ»;
- онлайн-кинотеатр «Иви»;
- супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».