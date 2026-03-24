Музыкант из Северной Каролины Майкл Смит (Michael Smith) признал себя виновным в мошенничестве с роялти на стриминговых платформах. Смит заработал более 10 млн долларов, используя сгенерированную ИИ музыку и ботов для накрутки прослушиваний на Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music.

О начале этой истории мы уже рассказывали в 2024 году. Напомним, что 54-летний Смит скупал у своего сообщника сотни тысяч песен, сгенерированных с помощью ИИ, загружал их на стриминговые платформы, а затем накручивал прослушивания треков при помощи автоматизированных ботов. Схема работала с 2017 по 2024 год, и за это время треки набрали миллиарды фиктивных прослушиваний.

Согласно судебным документам, Смит действовал совместно с неназванным музыкальным промоутером и CEO компании, специализирующейся на ИИ-музыке. Чтобы не привлекать внимание антифрод-систем, боты обращались к стриминговым сервисам через VPN.

«Чтобы не вызывать подозрений у сильных мира сего, нам нужна ТОННА контента с небольшим количеством стримов [прослушиваний], — писал Смит своим сообщникам 4 октября 2018 года. — Нам нужно быстро получить ТОННУ песен, чтобы обойти антифрод-политики, которые эти ребята сейчас используют».

На пике активности Смит управлял более чем 1000 бот-аккаунтами. В финансовом отчете, который он отправил сам себе в октябре 2017 года, Смит подсчитал, что 52 облачных аккаунта с 20 ботами на каждом способны генерировать порядка 661 440 прослушиваний в день. При средней ставке роялти в полцента за прослушивание это приносило 3307,20 доллара ежедневно, свыше 99 000 долларов в месяц и более 1,2 млн долларов в год.

В другом письме от февраля 2024 года Смит хвастался, что с 2019 года его треки набрали более 4 млрд прослушиваний и принесли 12 млн долларов роялти.

«Майкл Смит генерировал тысячи фальшивых песен с помощью ИИ, а затем накручивал прослушивания этих фальшивок миллиарды раз. Хотя песни и слушатели были фиктивными, украденные Смитом миллионы долларов — настоящие», — заявил прокурор Джей Клейтон (Jay Clayton). Он подчеркнул, что речь идет о роялти, которые Смит «украл» у реальных музыкантов и правообладателей.

Как сообщило Министерство юстиции США, на прошлой неделе Смит признал свою вину по одному эпизоду сговора с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он согласился выплатить 8 091 843,64 доллара в качестве конфискации.