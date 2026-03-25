Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал интернет-провайдера «Тинко» на 250 000 рублей за то, что трафик компании шел в обход технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а клиенты могли свободно заходить на YouTube.

Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, нарушение было зафиксировано еще в декабре 2025 года. Согласно материалам дела, в сети «Тинко» были установлены ТСПУ и модуль «Агент Ревизор» (специальный инструмент мониторинга). Все оборудование работало, но Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал, что доступ к ресурсу www.youtube.com был возможен, при этом сессии на ТСПУ отсутствовали. Проще говоря, трафик шел в обход фильтрующего оборудования, что запрещено законом «О связи».

Как пишет РБК, мировая судья судебного участка № 178 привлекла «Тинко» к ответственности по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП (неисполнение обязанностей по пропуску трафика через ТСПУ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 000 до 1 млн рублей для юридических лиц, однако суд применил принцип соразмерности наказания и снизил размер штрафа ниже минимального предела — до 250 000 рублей (не менее половины от нижней планки).

Напомним, что замедление YouTube в России началось летом 2024 года. В Роскомнадзоре объясняли принятые меры многочисленными нарушениями российского законодательства со стороны платформы, а также «неуважением к нашей стране и гражданам.