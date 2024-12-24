По данным профильных экспертов и статистике самой компании Google, в последние дни российский трафик YouTube снизился до 20% от обычных значений. Представители Google снова подчеркнули СМИ, что это «не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны компании».

Как мы уже писали на прошлой неделе ситуация с доступом к YouTube продолжает ухудшаться для российских пользователей. Так, проблемы с воспроизведении видео теперь возникают и на сетях мобильных операторов (МТС, «МегаФон», Т2 и «Билайн»), а не только на десктопах. При этом собственные источники СМИ на медиарынке предупреждали, что с середины декабря блокировки будут усиливаться и в итоге YouTube «будут блокировать полностью, в том числе мобильную версию».

Как теперь сообщают профильные эксперты, и показывает официальная статистика Google, российский трафик YouTube действительно значительно снизился и теперь составляет около 20% от нормальных значений.

Вчера представители Google вновь сообщили РБК, что происходящее не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

«Google и YouTube — одни из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к свободной независимой информации в России. Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в Google.

Напомним, что с августа текущего года представители Google уже не раз комментировали ситуацию и неоднократно делали аналогичные заявления (1, 2).

Хронология развития событий

Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.

Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.

В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google пред­ло­жила рос­сий­ским опе­рато­рам ор­га­низо­вать пря­мой стык в Мос­кве или Пе­тер­бур­ге для сох­ра­нения ка­чес­твен­но­го дос­ту­па к ее сер­ви­сам, вмес­то вы­ходя­щих из строя и пе­репол­няю­щих­ся без мо­дер­ни­зации кеш-сер­ве­ров.

12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».

Тогда в компании заявили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.

Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.

24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.

В компании снова подчеркнули, что ответственность за это «несет корпорация Google, которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».

25 июля 2024 года вопреки заявлению «Ростелекома», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к нашей стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — гласило сообщение РКН.

1 августа 2024 года в работе YouTube на территории России началась массовые проблемы. Тогда представители Google впервые сообщили, что замедление работы сервиса в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании. А ИТ-специалисты в очередной раз объяснили, что проблемы с загрузкой видео могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

8 августа 2024 года YouTube практически перестал работать в сетях многих российских операторов. Как сообщал технический директор Piter-IX Вадим Яворский, в результате с 1 августа трафик Google на стыках с Piter-IX сократился в два раза, а с 8 августа — еще вдвое. Кроме того, по информации СМИ, Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google Global Cache.

12 августа 2024 года более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой предоставить публичное разъяснение о замедлении YouTube. Тогда в ассоциации «Ростелесеть» подтвердили отправку письма и сказали, что оно было получено адресатами.

30 августа 2024 года, из-за замедления некоторые операторы начали устанавливать на своих сетях решения, которые делали YouTube доступным для абонентов, но подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разослал операторам связи письмо, в котором призвал прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».

20 сентября 2024 года ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 российских региональных операторов связи) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросила возбудить производство из-за «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов».

В середине ноября представители «Ростелекома» вновь сообщили СМИ, что компания технически не ограничивает работу YouTube в России, а деградация сервиса связана с тем, что «Google не обновляет свое оборудование для кэширования контента в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании».

В середине декабря проблемы с доступом к YouTube стали возникать у пользователей на сетях мобильных операторов (МТС, «МегаФон», Т2 и «Билайн»), а не только на десктопах. Падение российского трафика заметно ускорилось.

19 декабря 2024 года, во время «Прямой линии» у президента РФ Владимира Путина спросили о проблеме замедления работы YouTube. В ответ президент заявил, что если видеохостинг и владеющая им компания Google изменят способы своей работы в России, то проблем у них не будет.

При этом проблемы в работе видеохостинга он также объяснил необходимостью обслуживания сервисов видеохостинга, но сообщил, что Роскомнадзор правильно предъявляет к YouTube претензии: