Ситуация вокруг замедления YouTube в России продолжает развиваться. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что замедление сервиса связано «в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YT». А в Роскомнадзоре прокомментировали, что «неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube».

Хронология Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube. Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450. В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google пред­ло­жила рос­сий­ским опе­рато­рам ор­га­низо­вать пря­мой стык в Мос­кве или Пе­тер­бур­ге для сох­ра­нения ка­чес­твен­но­го дос­ту­па к ее сер­ви­сам, вмес­то вы­ходя­щих из строя и пе­репол­няю­щих­ся без мо­дер­ни­зации кеш-сер­ве­ров. 12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube». Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием. «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков. Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года. 24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса. В компании снова сообщили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком». 25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». По его словам, до конца недели скорость загрузки YouTube на десктопах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

Сегодня, 26 июля 2024 года, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал еще один пост в своем Telegram-канале, в котором дал более подробные пояснения, так как «вчерашний пост о замедлении трафика YouTube вызвал большую реакцию и уже породил массу интерпретаций».

Хинштейн подтвердил, что скорость загрузки YouTube за последнее время «по факту уже снизилась до 40%,а к концу следующей недели – может снизиться до 70%». По его словам, это в первую очередь связано «с действиями (а точнее бездействием)» самого сервиса. Ниже цитируем новую публикацию полностью.

«Дело в том, что основной объем видеоконтента YT, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Они размещаются на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако, с началом СВО и санкций, Google перестал это делать, еще и отключив часть своих серверов. Естественно, началась деградация качества. За 2 года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых я и писал. Если в 2022 на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, то к концу 2023, их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться. С учетом остроты ситуации, Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Это позволило остановить падение качества трафика, но временно. Потому что тут же встала другая проблема: поскольку Google поддерживает санкции и даже обанкротил свою российскую «дочку», он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров. Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших ЦОДах или деньги идут через «серые» полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно и все участники это хорошо понимают. На это можно было бы, наверное, закрывать глаза, но только не в условиях, когда YouTube демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора. По моей информации, российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам" (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%), вероятность чего я вчера и предсказывал. Администрации ЦОДов разумно рассудили, что делать это лучше всего в августе, чтобы минимизировать последствия для наших граждан. Действия ЦОД затронут в первую очередь трафик стационарных компьютеров. Важно понимать, что для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, просто на его загрузку теперь потребуется чуть больше времени. Скорее всего, наиболее чувствительно отреагируют на снижение качества трафика рекламодатели, и вот это станет для Google уже серьезной проблемой.

Можно ли изменить ситуацию? Да. Но все зависит исключительно от политики самого Google. Повторял и повторяю: дальнейшая судьба YouTube в России – в его руках. Google ничто не мешает: построить собственные серверные центры в РФ, открыть представительство (вместо банкротства «дочки») и, вообще, перестать относиться к нашей стране, как к информационной колонии (слава Богу, YT – уже больше не монополист и у нас развиваются свои ресурсы).

договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования, либо производить легальные платежи по оплате услуг наших ЦОДов. И наконец – главное: научиться соблюдать наши законы и прекратить свою антироссийскую политику, что в условиях СВО является принципиальным. Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей. До тех пор, пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными, у государства есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом!», — пишет Хинштейн.

Прокомментировали ситуацию с замедлением YouTube и в Роскомнадзоре (РКН). Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили СМИ, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране».

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве добавляют, что у Роскомнадзора достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации. Так, в ведомстве напомнили, что суд РФ взыскал за последние три года с компании Google свыше 25 млрд рублей, хотя «и эта мера не помогла».

Также в РКН отметили, что неоднократно обращалось к Google с требованием о разблокировке более 200 аккаунтов российских СМИ, артистов и общественных деятелей, однако не получали ответа.

Стоит заметить, что в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров считают, что российским блогерам не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий.

По словам главы ассоциации Владимира Зыкова, пока замедление распространяется только на десктопные версии YouTube, «это не сильно скажется» на блогерах и рекламодателях. «Надо понимать, что если рекламодатели увидят, что у блогера статистика меняется, то они будут просить скидку. Но пока об этом говорить рано», — говорит Зыков.

Само замедление он называет «хитрой мерой», так как люди, которые не читают новостей, могут начать винить Google в плохой работе видеохостинга.

«Очевидно, что замедление – это очень хитрая мера. Когда какой-то сайт или сервис блокируют, пользователи начинают понимать, что его нет в доступе, а значит нужно поставить средства обхода блокировок. В случае с замедлением, немногие пользователи читают новости каждый день, немногие находятся в повестке... Думаю, будет множество недовольных людей, которые будут высказывать свое “фи” в отношении YouTube. Они будут думать, что проблемы у самого YouTube и ругать американскую корпорацию», – считает Зыков.

Новый комментарий о замедлении YouTube сегодня поступил и от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы должны быть просто готовы к тому, что да, и дальше нас будут выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — заявил Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

При этом представитель Кремля полагает, что пока Запад не готов слышать мнение России. По его словам, в настоящее время «пытаться <...> объяснять просто бесполезно» и вместо этого нужно подождать. «Как когда нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним [Западу] пытаться как-то информационно вторгаться. Пройдет время, и оно начнет успокаиваться».