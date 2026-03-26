ФАС установила переходный период для рекламодателей в Telegram и YouTube — до конца 2026 года штрафовать за размещение рекламы на этих площадках не будут. При этом в ведомстве отметили, что за рекламу в Instagram и Facebook (заблокированы в России, принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и VPN-сервисах ответственность наступает уже сейчас.

Как мы уже писали в этом месяце, ранее в ФАС заявили, что усматривают в размещении рекламы на площадках с ограниченным доступом (Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, VPN-сервисы) признаки нарушения закона «О рекламе». Рекламный рынок отреагировал на это заявление неоднозначно: часть агентств начала приостанавливать размещения, другие решили дождаться более четких разъяснений.

25 марта на сайте ФАС опубликовали дополнение к предыдущему пресс-релизу, и ведомство фактически разделило площадки на две категории. Для Telegram и YouTube установлен переходный период до конца 2026 года. До этого времени меры ответственности за размещение рекламы применяться не будут. В ФАС пояснили, что бизнесу нужно время на адаптацию к новым правилам и переход на другие рекламные каналы.

При этом в ФАС подчеркнули, что уже анализируют все факты размещения рекламы в Telegram и на YouTube: изучают содержание рекламных публикаций, даты заключения договоров, даты введения ограничений на работу платформ, даты публикации, а также договоры и платежные поручения.

«Согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона „О рекламе" не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Направленная Роскомнадзором информация находится на рассмотрении в ФАС», — гласит сообщение.

В свою очередь, для рекламы в Instagram, Facebook и рекламы VPN-сервисов никакого переходного периода не предусмотрено. В ведомстве сообщают, что контроль за рекламой на этих платформах продолжится в полном объеме, а за нарушения будут штрафовать.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года запрещено распространять рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен по российскому законодательству. Штрафы за нарушение составляют от 20 000 до 80 000 рублей для физических лиц, от 80 000 до 300 000 рублей для ИП и должностных лиц, и от 500 000 до 3 млн рублей для юридических лиц.

Отдельно с той же даты действует запрет на рекламу VPN и других средств обхода блокировок — штрафы здесь составляют от 50 000 до 80 000 рублей для физических лиц, от 80 000 до 150 000 рублей для должностных лиц и от 200 000 до 500 000 рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — до 1 млн рублей).