В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опубликовали разъяснения о запрете рекламы на площадках с ограниченным доступом. Под действие запрета попадают Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp (принадлежат компании Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), а также VPN-сервисы.

Как мы уже рассказывали на прошлой неделе, ранее представители ФАС заявили, что размещение рекламных интеграций в Telegram противоречит закону о рекламе. Теперь на сайте ведомства появились разъяснения. В частности, в ФАС ссылаются на ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», которая запрещает распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен.

«Меры по ограничению доступа к информационным ресурсам принимает Роскомнадзор в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”, Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ “О связи”. В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм и Фейсбук, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм и Вотсап ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона “О рекламе”. Ответственность за нарушение указанной нормы Федерального закона “О рекламе” в силу статьи 38 данного закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается.

Формально Telegram и YouTube не заблокированы в России, а также не признаны экстремистскими или нежелательными организациями. При этом Роскомнадзор ограничивает стабильную работу мессенджера: замедляет загрузку медиаконтента и работу голосовых вызовов. Однако следует отметить, что решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера от 2018 года до сих пор не отменено.

Как сообщают СМИ, рекламный рынок отреагировал на заявление ФАС неоднозначно. В Media Direction Group заявили РБК, что уже остановили размещение рекламы в мессенджере и перераспределяют кампании клиентов на другие площадки. В NMi Digital рассказали, что запросов от клиентов на отмену рекламы пока не получали, но начали аудит размещений. Другие агентства решили не спешить: в группе компаний «Родная речь» заявили, что «ситуация не вполне ясна» и они ждут официальных разъяснений. В креативном агентстве Milestone (входит в ГК Starlink) тоже пока не приостанавливали рекламные контракты.

На прошлой неделе президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий отметил, что компании пока не понимают, с какого момента размещение рекламы в Telegram станет нарушением с точки зрения регуляторов. Информация о планируемой блокировке мессенджера «в первых числах апреля» 2026 года, которую ранее публиковали СМИ, не имеет официальных подтверждений.

Как отмечают «Ведомости», по разным оценкам Telegram занимает до 50% сегмента инфлюенс-маркетинга в России, а вместе с YouTube на эти площадки приходится до 70%. В 2025 году весь этот сегмент оценивался в 50–60 млрд рублей.