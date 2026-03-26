Представлен первый в этом году релиз Kali Linux 2026.1. В обновлении добавили восемь новых инструментов, новую тему оформления, а также режим BackTrack для Kali Undercover.

Напомним, что Kali Linux — дистрибутив, ориентированный на пентестеров и ИБ-специалистов. Он включает инструменты для ред-тиминга, тестирования на проникновение, анализа сетей и оценки безопасности. Дистрибутив доступен как в виде live-среды, так и полноценной устанавливаемой ОС и поддерживает широкий спектр «железа», включая Raspberry Pi и совместимые Android-смартфоны через Kali NetHunter.

В новом выпуске разработчики добавили 25 пакетов, обновили еще 183 и перешли на ядро 6.18. Также были добавлены восемь новых инструментов:

AdaptixC2 — фреймворк для постэксплуатации и эмуляции действий атакующих;

Atomic-Operator — запуск тестов Atomic Red Team на разных ОС;

Fluxion — инструмент для аудита безопасности и исследований в области социальной инженерии;

GEF — расширение для GDB с продвинутыми возможностями отладки;

MetasploitMCP — MCP-сервер для Metasploit;

SSTImap — автоматическое обнаружение SSTI с интерактивным интерфейсом;

WPProbe — быстрый перебор плагинов для WordPress;

XSStrike — продвинутый сканер XSS.

По традиции вместе с первым релизом года разработчики обновили и тему оформления, добавив новые обои для рабочего стола, измененный графический установщик, обновленные экраны загрузки и логина.

Также отдельного внимания заслуживает новый режим BackTrack для Kali Undercover. Ранее эта функция позволяла замаскировать рабочий стол Kali под стандартную Windows 10, а теперь к этому добавилась возможность быстро переключиться на тему в стиле предшественника Kali — дистрибутива BackTrack 5.

Режим воспроизводит обои, цветовую схему и оформление окон BackTrack. Запустить его можно из меню или командой kali-undercover --backtrack в терминале, а повторный запуск вернет стандартный рабочий стол.

Помимо этого, разработчики улучшили приложение Kali NetHunter: добавили проверку HID-разрешений и исправили баги со сканированием WPS и кнопкой «Назад».