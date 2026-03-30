Компания Apple удалила из российского сегмента App Store сразу несколько популярных VPN-клиентов, включая Streisand, V2Box, v2RayTun и одну из версий приложения Happ. СМИ сообщили, что удаление произошло по требованию Роскомнадзора, и суммарно из российского магазина исчезло свыше 20 VPN-приложений.

Разработчики v2RayTun опубликовали скриншот письма, полученного от Apple. В нем компания уведомляет, что приложение удалено, поскольку «содержит контент, который является незаконным в России». В Apple сослались на правила App Store, согласно которым приложения должны соответствовать законодательству всех стран, где они доступны. Роскомнадзор, в свою очередь, действовал на основании пункта 7 статьи 15.1 ФЗ-149 «Об информации» — эта норма регулирует ведение единого реестра запрещенных ресурсов.

При этом, как подчеркивает издание «Код Дурова», судебных решений о признании этих приложений запрещенными найти не удалось, и само использование VPN в России также не запрещено. Более того, приложения сами по себе не предназначены для обхода блокировок — это инструменты маршрутизации и проксирования трафика. Пользователь должен был самостоятельно загружать в них конфигурации, не обязательно связанные с обходом блокировок.

Для пользователей с аккаунтами других регионов и в Google Play Store приложения остаются доступными. Уже установленные клиенты продолжат работать, однако обновления получать не смогут.

Отметим, что это не первый подобный случай: летом 2024 года Apple уже удаляла VPN-приложения из российского App Store. Тогда представители компании объяснили, что выполняют требования Роскомнадзора, удаляя из App Store VPN-приложения, так как в противном случае бизнес компании в России окажется под угрозой.