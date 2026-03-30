СМИ со ссылкой на источники в телеком-отрасли сообщают (1, 2), что с 1 апреля 2025 года владельцы iPhone в России лишатся возможности пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Операторы «большой четверки» получили соответствующее указание от Минцифры на совещании с главой ведомства Максутом Шадаевым 28 марта.

Среди причин запрета источники называют борьбу с оплатой VPN-сервисов через Apple ID, а также стремление надавить на компанию Apple, которая с 2022 года удалила из российского App Store десятки приложений — банковских, картографических и других. В частности, в Минцифры хотят побудить Apple выполнять требования российского законодательства: дать пользователям выбирать поисковик по умолчанию, разрешить установку RuStore и снять ограничения на альтернативные способы оплаты.

РБК сообщает, что на данный момент оплата подписок и покупок в экосистеме Apple с мобильного счета доступна у МТС и «Билайна» напрямую, а у «T2» и «МегаФона» — через партнеров. Представители «МегаФона», «T2» и «Билайна» отказались от комментариев.

Как отмечают журналисты, оплата через мобильный счет появилась в России в 2019–2020 годах и стала особенно востребованной после марта 2022 года, когда в компании заблокировали возможность привязки карт «Мир» к Apple ID и Apple Pay. Для многих российских пользователей iPhone это был единственный удобный способ платить за подписки, игры и покупки в App Store. Альтернатива — подарочные карты в виде цифровых кодов — обходится на 15–20% дороже, а физические карты в России больше не продаются.

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, примерно половина из 16 млн владельцев iPhone в стране периодически оплачивает подписки или совершает покупки. Муртазин считает, что запрет фактически увеличит стоимость владения iPhone для всех этих пользователей, но не достигнет заявленных целей. Apple и так удаляет отдельные VPN-приложения по требованию Роскомнадзора, а из экономики исчезнут НДС и другие налоги с платежей, которые шли через российских операторов. Кроме того, эксперт опасается, что такое давление может приблизить день, когда в Apple полностью отключат App Store в России, и тогда пользователи потеряют ранее купленный контент.

Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, также не считает запрет эффективным: те, кто хочет покупать приложения, найдут другие способы. С ним согласен и блогер Валентин Петухов (Wylsacom): по его словам, обходные схемы с перепродажей подарочных карт через Avito и аналогичные площадки работают уже давно.

Петухов рекомендует пользователям оплатить iCloud на год вперед и запастись предоплаченными картами, прогнозируя, что в конечном счете российские учетные записи начнут массово мигрировать на американские.

Руководитель iOS-разработки в компании KODE Степан Бойченко полагает, что аудитория разделится на три группы: одни перейдут на альтернативные способы оплаты, другие начнут экономить и откажутся от части подписок, а третьи полностью уйдут на бесплатные аналоги. При этом пользователи iCloud, хранящие там фото и документы, скорее всего, найдут способ сохранить подписку. А вот игровые и развлекательные приложения ждет более серьезный отток. Сильнее всего пострадают небольшие студии и независимые разработчики, у которых нет ресурсов для перестройки платежной инфраструктуры.