Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг в любой ата­ке. Оно поз­воля­ет зло­умыш­ленни­ку узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нения. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг, что­бы получить точ­ку вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы поможет сле­дующий скрипт:

#!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1

Он работа­ет в два эта­па. Сна­чала запус­кает­ся быс­трое ска­ниро­вание, затем — более тща­тель­ное, с помощью встро­енных скрип­тов (опция -A ).

Под­робнее о работе с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».