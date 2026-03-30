Связанная с Ираном хак-группа Handala заявила о взломе личного почтового ящика директора ФБР Кеша Пателя (Kash Patel) и опубликовала фотографии и документы в качестве доказательств. В Министерстве юстиции США и ФБР подтвердили компрометацию.

Предыстория этого конфликта такова: в начале месяца, после атаки на компанию Stryker, Минюст США захватил несколько доменов хак-группы. Тогда в официальном пресс-релизе Патель пригрозил «выследить» участников Handala, а власти объявили награду в размере до 10 млн долларов за любую информацию о членах группировки.

«Иран думал, что может прятаться за поддельными сайтами и угрозами в интернете, чтобы запугивать американцев и заставить замолчать диссидентов. Мы уничтожили четыре основных элемента их операции, и мы еще не закончили», — заявил тогда Патель.

В ответ на это представители группировки заявили, что решили «ответить на это нелепое шоу так, чтобы об этом запомнили навсегда». Хакеры утверждают, что скомпрометировали личный Gmail-ящик директора ФБР всего за несколько часов.

На своем сайте Handala опубликовала фотографии Пателя с сигарами и бутылкой рома, а также другие документы, которые, по данным Reuters, датированы периодом с 2010 по 2019 год. По данным NBC News, метаданные файлов свидетельствуют о том, что взлом произошел некоторое время назад, и папки с письмами были модифицированы еще 21 мая 2025 года. То есть хакеры, вероятно, взломали почту Пателя давно, а теперь лишь выложили данные.

В Министерстве юстиции США подтвердили, что обнародованные хакерами письма выглядят подлинными.

«Все личные и конфиденциальные данные Кеша Пателя, включая электронные письма, переписки, документы и даже секретные файлы, теперь доступны для публичного скачивания», — пишут хакеры, хотя независимая проверка этих заявлений не проводилась.

Представители ФБР также подтвердили СМИ факт атаки, но подчеркнули, что похищенная информация не является актуальной и не содержит правительственных данных.

«ФБР известно о действиях злоумышленников, направленных против личной электронной почты директора Пателя. Мы предприняли все необходимые шаги для снижения возможных рисков. Данные не являются актуальными и не содержат правительственной информации», — гласит официальное заявление ведомства.

По данным западных исследователей, Handala (также известна как Hatef и Hamsa) — это хактивистская группировка, действующая в интересах Министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS). Группа появилась в декабре 2023 года, позиционирует себя как пропалестинских хактивистов и выступает против поддержки Израиля со стороны США.

Кеш Патель пока никак не прокомментировал этот инцидент в своих соцсетях.