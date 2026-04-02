На конференции «Телеком-2026» гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин заявил, что выделить VPN-трафик из общего потока международного трафика технически крайне сложно. Кроме того, он предложил вводить «белые списки» только для «сомнительных» абонентов, а остальным сохранить обычный доступ в интернет.

Выступая на конференции, организованной «Ведомостями», Анохин объяснил, почему операторы не могут просто отфильтровать VPN-трафик. По его словам, существующие «узлы контроля» способны определить, что трафик идет на международные адреса, но разобрать, что именно внутри — VPN или нет, — на практике не получается.

«Какой он там, VPN не VPN, он международный. Вот его, видимо, вот эти все узлы контроля могут более-менее определить, а уже что там внутри — это... очень много разных подходов, адресов, пересылок. Поэтому это реализовать, судя по всему, не получается», — пояснил Анохин.

Поэтому, по словам главы «Вымпелкома», и была выбрана «линейная лобовая мера» — ограничение объема международного трафика с доплатой за превышение.

Напомним, что на совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за использование свыше 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях.

Как сообщало издание Forbes, мера может вступить в силу до 1 мая и стала откликом на закрытое поручение президента по ограничению работы VPN в России. Впрочем, 2 апреля 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ни о каком подобном поручении Владимира Путина не известно.

Помимо вопроса о трафике, Анохин предложил и альтернативный подход к «белым спискам». По его мнению, ограничивать доступ «белыми списками» стоит не всем подряд, а только тем абонентам, в отношении которых есть «определенные сомнения».

«У нас есть хорошая статистика, информация, где мы абсолютно уверены, что это человек, который пользуется телефоном. Можно еще дополнительную идентификацию запустить, чтобы еще гарантировать. Соответственно, чтобы для этих устройств человеку оставить полноценную связь. А там, где есть сомнения, есть риски — вводить белые списки», — заявил Анохин.

По его словам, это может быть следующим шагом, который вернет людям комфорт, не создавая угрозы безопасности.

Ранее на этой неделе в СМИ вновь поднималась тема «белых списков» для домашнего интернета. В ответ на это представители «Ростелекома» подчеркнули, что ограничения затрагивают только мобильный интернет, «потому что мобильные сети могут использоваться для навигации беспилотных летательных аппаратов».

В Минцифры ранее тоже опровергали введение «белых списков» в сетях домашних интернет-провайдеров, заявляя, что необходимости в этом нет.