Содержание статьи
Важно понимать: даже с лучшим поисковым оборудованием нет стопроцентной гарантии, что ты обнаружишь любые следящие устройства. Если от этого зависит твоя физическая безопасность, то знай: лучшая защита — не находиться в зоне возможного наблюдения. Будь внимателен и береги себя!
warning
Если ты имеешь основания подозревать, что за тобой следят, — обратись за помощью! Никакое устройство из рассмотренных сегодня не предназначено для использования в экстренных ситуациях.
Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Как искать жучки
Первый и главный демаскирующий признак практически любого устройства слежения — наличие радиосигнала. Соответственно, обнаружение радиосигнала — одна из самых важных функций любого поискового устройства.
В разных моделях стоят разные антенны и разные детекторы, у одних узкий рабочий диапазон частот, у других более широкий, но принцип везде примерно один: обнаружить источник радиосигнала и сообщить об этом пользователю. На многих устройствах чувствительность датчика настраивается прямо в процессе использования, что особо удобно в зашумленных помещениях.
Трудности, конечно, тоже возникают: даже твой собственный телефон может начать триггерить детектор при использовании сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi. Так что при активных поисках свою технику стоит держать подальше.
Отдельно стоит отметить, что устройства, которые работают автономно и не передают никакую информацию, обнаружить таким методом невозможно. Из простейших примеров — скрытый диктофон, который потом забирают, чтобы проанализировать запись.
Второй, довольно очевидный признак слежки — объектив камеры там, где его быть не должно. Например, выглядывающий из‑за шкафа. Объективы склонны бликовать, и эти блики можно попробовать обнаружить. Большинство устройств в сегодняшнем обзоре ищут скрытые камеры, определяя отражение света от линз.
При подсветке линзы под нужным углом можно легко обнаружить даже маленькую камеру. В наборах для поиска камеры используется обычно красный свет и красный фильтр. Красный фильтр помогает более эффективно находить отраженный от камеры красный же свет.
У этого метода есть недостаток: свет отражают не только спрятанные шпионские камеры, но и вполне обыденные материалы — металл, плитка или любое другое глянцевое покрытие. Это немного затрудняет поиски, но все еще дает хороший шанс найти камеру. Вторая проблема — матовые поверхности камеры или декоративные стекла. Ну и наконец, третья проблема: для оптимального поиска нужно медленно передвигаться по помещению и пробовать разные углы.
Еще один признак, который может выдать скрытое устройство, — это его крепление. Поскольку жучки редко представляют собой часть конструкции какого‑то предмета, то приходится их как‑то фиксировать в точке наблюдения. Делается это зачастую с помощью магнитов, которые должны быть достаточно мощными, чтобы выдержать вес жучка (например, диктофона или камеры).
Магнитный детектор обычно построен на базе датчика Холла и позволяет обнаружить магнитные поля и постоянные магниты. Чаще всего используется для поиска закладок с магнитами: если кто‑то прицепит устройство на магнит за стеной, то это можно будет определить.
Проблема этого метода в том, что в большинстве помещений магнитится практически всё: моторчики, динамики, мебельные магниты... И разумеется, искать магниты совершенно бесполезно, если их нет, например если устройство закреплено на двусторонний скотч или просто лежит в неприметном месте.
Нелинейные детекторы
Нелинейные детекторы или детекторы нелинейных переходов используют свойства полупроводников для обнаружения электронных устройств. Такие устройства позволяют обнаруживать любую электронику независимо от того, включена она или выключена. Под полупроводниками подразумеваются компоненты вроде диодов, транзисторов или интегральных схем. Стоят нелинейные детекторы очень дорого, а спонсора у меня нет, так что в статье я их рассматривать не буду.
Методология тестирования
Для всех устройств будем использовать общую методологию тестирования, которая включает в себя одинаковые условия освещения, дистанцию до искомой закладки и скорость прохода. Каждое устройство будет тестироваться по трем пунктам: оптический поиск линзы, поиск радиосигнала камеры и обнаружение магнита, если такая возможность имеется.
Критерии оценки будут несколько субъективны, так что интерпретировать результаты тебе придется самому. Для оптики это будет дальность обнаружения линзы, устойчивость к ложным бликам и удобство использования. Для радиодетектора: чувствительность, селективность, поведение в шумной среде, удобство. Для магнита: дальность, стабильность, устойчивость к шуму.
Тестирование
JMDHKK M8000
- Цена: 200 долларов
- Функции: радиодетектор, магнитный детектор, детектор скрытых камер
- Регулировки: чувствительность детектора радиосигналов, чувствительность магнитного детектора, режимы свечения светодиодов
- Заявленный диапазон частот: 1 МГц — 12 ГГц
Первым идет JMDHKK M8000. На вид очень неплох, собран качественно, имеет приятный металлический корпус и хорошую систему регулировки. Регулировать можно чувствительность и магнитного детектора, и радио. Детектор камер у этого аппарата положили отдельно — это простое устройство с красным фильтром и светодиодами. С него и начнем.
Сам прибор очень маленький, его удобно закинуть в карман. Порт MicroUSB для зарядки уже устарел, но по‑прежнему встречается в нишевом оборудовании. Устройство пришло уже заряженным, так что можно сразу приступать к тестам. Внутри — четыре красных светодиода и фильтр. Все светодиоды светят очень ярко, кнопкой регулируются режимы свечения: постоянный и интервальный. Интервальный удобнее использовать, так как глаз может сравнить отражение до и после засвета.
Расстояние на фото — около 30 см, для примера я использую камеру TP-Link Tapo и свой смартфон. Обе камеры прекрасно видно под довольно большим углом. Фильтр качественный, не пропускает паразитные блики.
Перейдем теперь к радио. Тестировать его будем на смартфоне в коробке, которая не должна оказать никакого серьезного влияния на сигнал. В реальной жизни многие устройства обычно спрятаны за гипсокартоном или в потолке. Телефон в это время крутит видео на YouTube через Wi-Fi. Сигнал на 2,4 ГГц и на 5 ГГц обнаруживается одинаково хорошо на средней чувствительности детектора. Как и сотовая связь (4G).
Чувствительность детектора настраивается с помощью регулятора внизу. Есть также функция Auto, которая автоматически подстраивает чувствительность, и работает она очень хорошо.
Последний в списке — магнитный детектор. Попробуем найти телефон с MagSafe в той же коробке. К сожалению, дистанция обнаружения составила около 3 см, а магниты в MagSafe довольно мощные. То есть в реальности, чтобы найти таким образом магнит, придется облазить с детектором вообще всю комнату, что, конечно, на практике будет очень трудно.
JAXTIN G66 PRO
- Цена: 120 долларов
- Функции: радиодетектор, магнитный детектор, детектор скрытых камер
- Регулировки: чувствительность радиодетектора, чувствительность магнитного детектора, режимы свечения светодиодов
- Заявленный диапазон частот: 1 МГц — 12 ГГц
Первым делом обращает на себя внимание очень качественная сборка. В комплекте есть все, что нужно, а внешне прибор похож на M8000. У этого устройства есть даже кнопка AI (треклятые нейросети и сюда добрались!), которая заменяет кнопку Auto на похожих устройствах.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее