Как нас­тоящие парано­ики, мы зна­ем: дома, на съем­ной квар­тире, на встре­че или в офи­се — всег­да есть шанс, что за нами сле­дят. Имен­но в этих слу­чаях на выруч­ку при­ходят устрой­ства для обна­руже­ния под­слу­шива­ющих устрой­ств и скры­тых камер. В статье я рас­ска­жу, как отли­чить паранойю от реаль­ной проб­лемы, и покажу соот­ветс­тву­ющее обо­рудо­вание.

Важ­но понимать: даже с луч­шим поис­ковым обо­рудо­вани­ем нет стоп­роцен­тной гаран­тии, что ты обна­ружишь любые сле­дящие устрой­ства. Если от это­го зависит твоя физичес­кая безопас­ность, то знай: луч­шая защита — не находить­ся в зоне воз­можно­го наб­людения. Будь вни­мате­лен и береги себя!

warning Ес­ли ты име­ешь осно­вания подоз­ревать, что за тобой сле­дят, — обра­тись за помощью! Никакое устрой­ство из рас­смот­ренных сегод­ня не пред­назна­чено для исполь­зования в экс­трен­ных ситу­ациях. Ав­тор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Как искать жучки

Пер­вый и глав­ный демас­киру­ющий приз­нак прак­тичес­ки любого устрой­ства сле­жения — наличие ради­осиг­нала. Соот­ветс­твен­но, обна­руже­ние ради­осиг­нала — одна из самых важ­ных фун­кций любого поис­кового устрой­ства.

В раз­ных моделях сто­ят раз­ные антенны и раз­ные детек­торы, у одних узкий рабочий диапа­зон час­тот, у дру­гих более широкий, но прин­цип вез­де при­мер­но один: обна­ружить источник ради­осиг­нала и сооб­щить об этом поль­зовате­лю. На мно­гих устрой­ствах чувс­тви­тель­ность дат­чика нас­тра­ивает­ся пря­мо в про­цес­се исполь­зования, что осо­бо удоб­но в зашум­ленных помеще­ниях.

Труд­ности, конеч­но, тоже воз­ника­ют: даже твой собс­твен­ный телефон может начать триг­герить детек­тор при исполь­зовании сотовой свя­зи, Bluetooth или Wi-Fi. Так что при активных поис­ках свою тех­нику сто­ит дер­жать подаль­ше.

От­дель­но сто­ит отме­тить, что устрой­ства, которые работа­ют авто­ном­но и не переда­ют никакую информа­цию, обна­ружить таким методом невоз­можно. Из прос­тей­ших при­меров — скры­тый дик­тофон, который потом забира­ют, что­бы про­ана­лизи­ровать запись.

Вто­рой, доволь­но оче­вид­ный приз­нак слеж­ки — объ­ектив камеры там, где его быть не дол­жно. Нап­ример, выг­лядыва­ющий из‑за шка­фа. Объ­екти­вы склон­ны бли­ковать, и эти бли­ки мож­но поп­робовать обна­ружить. Боль­шинс­тво устрой­ств в сегод­няшнем обзо­ре ищут скры­тые камеры, опре­деляя отра­жение све­та от линз.

При под­свет­ке лин­зы под нуж­ным углом мож­но лег­ко обна­ружить даже малень­кую камеру. В наборах для поис­ка камеры исполь­зует­ся обыч­но крас­ный свет и крас­ный филь­тр. Крас­ный филь­тр помога­ет более эффектив­но находить отра­жен­ный от камеры крас­ный же свет.

У это­го метода есть недос­таток: свет отра­жают не толь­ко спря­тан­ные шпи­онские камеры, но и впол­не обы­ден­ные матери­алы — металл, плит­ка или любое дру­гое глян­цевое пок­рытие. Это нем­ного зат­рудня­ет поис­ки, но все еще дает хороший шанс най­ти камеру. Вто­рая проб­лема — матовые повер­хнос­ти камеры или декора­тив­ные стек­ла. Ну и наконец, третья проб­лема: для опти­маль­ного поис­ка нуж­но мед­ленно перед­вигать­ся по помеще­нию и про­бовать раз­ные углы.

Еще один приз­нак, который может выдать скры­тое устрой­ство, — это его креп­ление. Пос­коль­ку жуч­ки ред­ко пред­став­ляют собой часть конс­трук­ции какого‑то пред­мета, то при­ходит­ся их как‑то фик­сировать в точ­ке наб­людения. Дела­ется это зачас­тую с помощью маг­нитов, которые дол­жны быть дос­таточ­но мощ­ными, что­бы выдер­жать вес жуч­ка (нап­ример, дик­тофона или камеры).

Маг­нитный детек­тор обыч­но пос­тро­ен на базе дат­чика Хол­ла и поз­воля­ет обна­ружить маг­нитные поля и пос­тоян­ные маг­ниты. Чаще все­го исполь­зует­ся для поис­ка зак­ладок с маг­нитами: если кто‑то при­цепит устрой­ство на маг­нит за сте­ной, то это мож­но будет опре­делить.

Проб­лема это­го метода в том, что в боль­шинс­тве помеще­ний маг­нитит­ся прак­тичес­ки всё: мотор­чики, динами­ки, мебель­ные маг­ниты... И разуме­ется, искать маг­ниты совер­шенно бес­полез­но, если их нет, нап­ример если устрой­ство зак­репле­но на двус­торон­ний скотч или прос­то лежит в неп­римет­ном мес­те.

Нелинейные детекторы Не­линей­ные детек­торы или детек­торы нелиней­ных перехо­дов исполь­зуют свой­ства полуп­ровод­ников для обна­руже­ния элек­трон­ных устрой­ств. Такие устрой­ства поз­воля­ют обна­ружи­вать любую элек­тро­нику незави­симо от того, вклю­чена она или вык­лючена. Под полуп­ровод­никами под­разуме­вают­ся ком­понен­ты вро­де диодов, тран­зисто­ров или интеграль­ных схем. Сто­ят нелиней­ные детек­торы очень дорого, а спон­сора у меня нет, так что в статье я их рас­смат­ривать не буду.

Методология тестирования

Для всех устрой­ств будем исполь­зовать общую методо­логию тес­тирова­ния, которая вклю­чает в себя оди­нако­вые усло­вия осве­щения, дис­танцию до иско­мой зак­ладки и ско­рость про­хода. Каж­дое устрой­ство будет тес­тировать­ся по трем пун­ктам: опти­чес­кий поиск лин­зы, поиск ради­осиг­нала камеры и обна­руже­ние маг­нита, если такая воз­можность име­ется.

Кри­терии оцен­ки будут нес­коль­ко субъ­ективны, так что интер­пре­тиро­вать резуль­таты тебе при­дет­ся самому. Для опти­ки это будет даль­ность обна­руже­ния лин­зы, устой­чивость к лож­ным бли­кам и удобс­тво исполь­зования. Для ради­оде­тек­тора: чувс­тви­тель­ность, селек­тивность, поведе­ние в шум­ной сре­де, удобс­тво. Для маг­нита: даль­ность, ста­биль­ность, устой­чивость к шуму.

Тестирование

JMDHKK M8000

Це­на: 200 дол­ларов

200 дол­ларов Фун­кции: ради­оде­тек­тор, маг­нитный детек­тор, детек­тор скры­тых камер

ради­оде­тек­тор, маг­нитный детек­тор, детек­тор скры­тых камер Ре­гули­ров­ки: чувс­тви­тель­ность детек­тора ради­осиг­налов, чувс­тви­тель­ность маг­нитно­го детек­тора, режимы све­чения све­тоди­одов

чувс­тви­тель­ность детек­тора ради­осиг­налов, чувс­тви­тель­ность маг­нитно­го детек­тора, режимы све­чения све­тоди­одов За­явленный диапа­зон час­тот: 1 МГц — 12 ГГц

Пер­вым идет JMDHKK M8000. На вид очень неп­лох, соб­ран качес­твен­но, име­ет при­ятный метал­личес­кий кор­пус и хорошую сис­тему регули­ров­ки. Регули­ровать мож­но чувс­тви­тель­ность и маг­нитно­го детек­тора, и радио. Детек­тор камер у это­го аппа­рата положи­ли отдель­но — это прос­тое устрой­ство с крас­ным филь­тром и све­тоди­ода­ми. С него и нач­нем.

Сам при­бор очень малень­кий, его удоб­но закинуть в кар­ман. Порт MicroUSB для заряд­ки уже уста­рел, но по‑преж­нему встре­чает­ся в нишевом обо­рудо­вании. Устрой­ство приш­ло уже заряжен­ным, так что мож­но сра­зу прис­тупать к тес­там. Внут­ри — четыре крас­ных све­тоди­ода и филь­тр. Все све­тоди­оды све­тят очень ярко, кноп­кой регули­руют­ся режимы све­чения: пос­тоян­ный и интерваль­ный. Интерваль­ный удоб­нее исполь­зовать, так как глаз может срав­нить отра­жение до и пос­ле зас­вета.

Рас­сто­яние на фото — око­ло 30 см, для при­мера я исполь­зую камеру TP-Link Tapo и свой смар­тфон. Обе камеры прек­расно вид­но под доволь­но боль­шим углом. Филь­тр качес­твен­ный, не про­пус­кает паразит­ные бли­ки.

Пе­рей­дем теперь к радио. Тес­тировать его будем на смар­тфо­не в короб­ке, которая не дол­жна ока­зать никако­го серь­езно­го вли­яния на сиг­нал. В реаль­ной жиз­ни мно­гие устрой­ства обыч­но спря­таны за гип­сокар­тоном или в потол­ке. Телефон в это вре­мя кру­тит видео на YouTube через Wi-Fi. Сиг­нал на 2,4 ГГц и на 5 ГГц обна­ружи­вает­ся оди­нако­во хорошо на сред­ней чувс­тви­тель­нос­ти детек­тора. Как и сотовая связь (4G).

Чувс­тви­тель­ность детек­тора нас­тра­ивает­ся с помощью регуля­тора вни­зу. Есть так­же фун­кция Auto, которая авто­мати­чес­ки подс­тра­ивает чувс­тви­тель­ность, и работа­ет она очень хорошо.

Пос­ледний в спис­ке — маг­нитный детек­тор. Поп­робу­ем най­ти телефон с MagSafe в той же короб­ке. К сожале­нию, дис­танция обна­руже­ния сос­тавила око­ло 3 см, а маг­ниты в MagSafe доволь­но мощ­ные. То есть в реаль­нос­ти, что­бы най­ти таким обра­зом маг­нит, при­дет­ся обла­зить с детек­тором вооб­ще всю ком­нату, что, конеч­но, на прак­тике будет очень труд­но.

JAXTIN G66 PRO

Це­на: 120 дол­ларов

120 дол­ларов Фун­кции: ради­оде­тек­тор, маг­нитный детек­тор, детек­тор скры­тых камер

ради­оде­тек­тор, маг­нитный детек­тор, детек­тор скры­тых камер Ре­гули­ров­ки: чувс­тви­тель­ность ради­оде­тек­тора, чувс­тви­тель­ность маг­нитно­го детек­тора, режимы све­чения све­тоди­одов

чувс­тви­тель­ность ради­оде­тек­тора, чувс­тви­тель­ность маг­нитно­го детек­тора, режимы све­чения све­тоди­одов За­явленный диапа­зон час­тот: 1 МГц — 12 ГГц

Пер­вым делом обра­щает на себя вни­мание очень качес­твен­ная сбор­ка. В ком­плек­те есть все, что нуж­но, а внеш­не при­бор похож на M8000. У это­го устрой­ства есть даже кноп­ка AI (трек­лятые ней­росети и сюда доб­рались!), которая заменя­ет кноп­ку Auto на похожих устрой­ствах.