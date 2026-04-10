Крупнейший оператор биткоин-банкоматов в США Bitcoin Depot сообщил о взломе своей корпоративной инфраструктуры. Атакующие похитили учетные данные от расчетных аккаунтов и вывели из кошельков компании около 50,9 BTC (примерно 3,665 млн долларов США по курсу на момент инцидента).

Взлом был обнаружен 23 марта 2026 года, когда служба безопасности компании зафиксировала подозрительную активность. После этого Bitcoin Depot немедленно запустила процедуры реагирования на инциденты, привлекла сторонних ИБ-специалистов и уведомила правоохранительные органы. Однако к этому моменту атакующие уже получили доступ к учетным данным от расчетных аккаунтов и перевели криптовалюту на подконтрольные им кошельки.

Официально об инциденте стало известно на этой неделе, после публикации уведомления, которое компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители Bitcoin Depot подчеркивают, что инцидент затронул только корпоративную среду и никак не повлиял на клиентские платформы, данные пользователей и работу сети банкоматов.

Bitcoin Depot — крупнейший в США оператор биткоин-банкоматов. Компания управляет сетью более чем из 25 000 устройств и точек обслуживания BDCheckout по всему миру; выручка за 2025 год составила 615 млн долларов США.

Отметим, что это уже второй серьезный инцидент с безопасностью у Bitcoin Depot за последний год. Летом 2025 года компания уведомила об утечке данных почти 27 000 человек: тогда злоумышленники добрались до файлов с персональными данными клиентов (именами, адресами, датами рождения, номерами водительских удостоверений, email-адресами и телефонами).

При этом уведомление об утечке задержалось почти на год (взлом обнаружили 23 июня 2024 года) из-за продолжавшегося расследования правоохранительных органов.