Любая защита требует проверки, но о проекте Red Team полиграфа я услышал впервые. Не уверен, что подобным и вовсе кто‑либо занимался до меня! Формально работа называлась «анализ качества проведения полиграфной проверки черным ящиком». Иными словами, проверь, как работает полиграф в компании, раскусит ли полиграфолог «двойную игру», и напиши об этом подробный отчет.
Для выполнения подобного проекта нужен очень специфический набор талантов и знаний:
- мышление пентестера — чтобы в целом такое придумать;
- навыки социальной инженерии — для искусного притворства;
- хорошая теоретическая база и знание нюансов работы полиграфолога/верификатора.
Мне повезло, в 2016–2017 годах я изучал детекторы лжи на протяжении более полугода, даже получил корочку государственного образца, поэтому рискнул взяться за этот проект.
В этой статье я расскажу тебе:
- о базе, на основании которой работает полиграфолог;
- об особенностях работы полиграфа и о том, что он показывает на самом деле;
- об архитектуре правильной полиграфной проверки;
- об ограничениях при проверках и о том, как их правильно эксплуатировать;
- об уязвимостях полиграфолога — основного и самого слабого звена этой системы.
Это вторая статья об эксплоитах человеческого мозга, но уже в ином контексте. Если ты по‑прежнему считаешь, что психология не наука, то эта статья не для тебя.
Автор опирается исключительно на принятые и проверенные в научном сообществе теории, исследования и публикации. А также анализирует собственный опыт социальной инженерии через призму подобных теорий.
Что такое этот ваш полиграф на самом деле?
Полиграф (полис + граф — многописец) — техническое устройство, которое любят называть детектором лжи. Но ложь он не детектирует. Так же как и МРТ не детектор онкологических заболеваний. Может ли МРТ определить рак? Конечно, нет: МРТ лишь инструмент, позволяющий заметить опухоль при его правильном использовании. А уж рак ли это, артефакт исследования или доброкачественное образование, определяет врач. И он использует для этого множество источников данных: от анализов крови до биопсии тканей.
Полиграф работает по схожему принципу. Этот прибор — многоканальный осциллограф, который фиксирует динамику твоего состояния: дыхание, пульс, давление и сопротивление кожи. Он лишь фиксирует множество параметров и их изменения. Железке неведомо, почему происходят изменения, какими стимулами это вызвано. Интерпретирует результаты только человек.
Можно ли обмануть МРТ? Проще простого: положите в томограф другого человека. Результаты будут иными, но врач, скорее всего, заметит подмену.
С полиграфом точно так же: его обмануть несложно, хоть иголкой себя тыкай на проверке, а вот можно ли обмануть полиграфолога — это уже зависит от его профессионализма.
К тому же, как и врач, ищущий рак, верификатор использует не только полиграф, но и различные «безынструментальные» методы.
Обман — всегда дуэль человека и человека, а не человека и устройства.
Нужно иметь в виду, что в идеальном случае проверку записывают на видео, в первую очередь чтобы свести к минимуму влияние субъективного фактора. Фактически для кросс‑валидации: эту запись на скорости 0,5 затем просмотрит второй эксперт и напишет свой независимый отчет. Так что это противостояние против двоих с явным их преимуществом!
К слову, в моем кейсе верификатор кросс‑валидацию не проводил, а работал один.
Что ищет полиграфолог?
В человеческом организме не существует физиологического отклика, уникального исключительно для обмана. Никакое действие, реакция, показатель не могут однозначно свидетельствовать о том, что человек лжет.
Полиграф работает сложнее: с его помощью полиграфолог ищет два краеугольных камня — стресс и значимость.
Задача специалиста (полиграфолога или верификатора) — сопоставить реакции испытуемого с конкретными стимулами. Выяснить, на что именно реагирует человек, и попробовать определить почему.
Стресс может быть базовой реакцией на само исследование, и одна из главных задач полиграфолога — показать свою безопасность и успокоить испытуемого. Ведь высокий уровень стресса по умолчанию — это «шум», затрудняющий работу специалиста.
Значимость же может проявляться по разным причинам. Например, тема алкоголизма может быть очень стрессовой и значимой просто потому, что в семье испытуемого есть проблемы с этой пагубной привычкой у близкого родственника. Выявить значимые темы, снизить базовый уровень стресса и определить базовую «калибровочную» линию поведения — это ни одна железка не сможет, с подобным справится только психолог.
Но на что опирается эксперт в выводах? На систематические и повторяющиеся реакции, отклоняющиеся от базовой линии поведения. Человек заметно начинает нервничать и показывать признаки сокрытия, искажения информации при упоминании события. Хотя при разговоре на иные темы он ведет себя иначе — в рамках своей базовой линии.
Вот наглядный пример из области веб‑пентеста: результаты blind-инъекций мы не видим, но видим повторяющуюся нестандартную реакцию на нашу полезную нагрузку. И если при первой проверке мы не совсем понимаем, чем вызван изменившийся ответ приложения либо даже задержка с ответом в случае time-based-атак, то через несколько повторений и попыток предъявить тот же пейлоад немного иначе мы начинаем осознавать, в чем же кроется уязвимость и какая реакция происходит в этом «черном ящике».
Человек — та же самая «черная коробка», но вместо пейлоадов — вопросы (стимулы), а вместо ответов сервера — реакции и набор параметров, фиксируемых полиграфом.
Как и в приложении, начинающем вести себя нестандартно, мы ищем отклонения от базовой линии поведения. Но ведь чтобы найти отклонение, сначала нужно определить базовую линию поведения, а как?
Архитектура правильной проверки
Профессиональная проверка — это не просто «посидеть на стуле» и пройтись по тестам. Это структурированный процесс, где каждый этап имеет критическое значение.
- Знакомство (около 30 мин) — этап установления контакта с испытуемым. Первая задача этого этапа — снять фоновую тревожность, чтобы выделить полезный сигнал из шума. Вторая задача — определить противопоказания к проверке, о них мы поговорим далее.
- Предтестовая беседа (от 1 до 3 ч). Это самый важный этап, хотя датчики еще не подключены и полиграфолог ведет с испытуемым с виду обычный диалог. Но именно в этот момент верификатор «калибрует» испытуемого, изучает его базовые реакции, определяет свою линию поведения и ищет значимые темы. Именно по этим темам будут задаваться вопросы на самом полиграфе. «Безынструментальные» методы уже начинают работать, и после предтестовой беседы можно сделать первые выводы.
- Полиграфное тестирование (от 1 до 2 ч) — проход по тестам с ответами «Да/нет», запись реакций на вопросы. Каждый вопрос, как правило, предъявляется несколько раз, в контрольной и проверочной формах, в различных формулировках — для определения устойчивых и повторяемых реакций. При необходимости тесты модифицируют, уточняют и процедуру повторяют.
- Завершение / выведение на признание (до 1 ч) — завершение процедуры либо, в случае полной уверенности верификатора, попытка «продавить» признания с помощью психологических манипуляций — указывая в первую очередь на то, что лжец разоблачен.
