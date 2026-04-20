Се­год­ня мы на при­мере лабора­тор­ной работы пос­мотрим, как мож­но зах­ватить сеть Wi-Fi со сла­бым про­токо­лом WPA-PSK. Затем про­ана­лизи­руем тра­фик Wi-Fi, добудем учет­ные дан­ные от веб‑сер­виса и получим воз­можность выпол­нять про­изволь­ный код на сер­вере. Для даль­нейше­го прод­вижения про­ведем ата­ку Evil Twin на кор­поратив­ную сеть Wi-Fi.

На­ша конеч­ная цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине AirTouch с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

warning

Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.244.98 airtouch.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг в любой ата­ке. Оно поз­воля­ет зло­умыш­ленни­ку узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нения. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг, что­бы получить точ­ку вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы поможет такой скрипт:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он работа­ет в два эта­па. Сна­чала запус­кает­ся быс­трое ска­ниро­вание, затем — более тща­тель­ное, с помощью встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел один откры­тый порт — 22, служ­ба OpenSSH 8.2p1. То есть единс­твен­ный откры­тый TCP-порт — SSH, и с ним ничего нель­зя сде­лать, а зна­чит, прос­каниру­ем UDP-пор­ты. Мож­но сра­зу про­верить самый рас­простра­нен­ный и полез­ный порт 161 — служ­бу SNMP.

sudo nmap -p161 -A -sU 10.129.244.98 -Pn
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания SNMP

