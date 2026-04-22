Телекоммуникационные компании в середине апреля обратились в Минцифры с просьбой перенести сроки введения дополнительной платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным «Ведомостей», операторы технически не готовы к запуску механизма в намеченный срок — 1 мая 2026 года.

Напомним, что ранее мы уже писали об этой инициативе. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещаниях с представителями бизнеса попросил операторов связи ввести плату за международный трафик свыше 15 Гб, а крупные цифровые платформы — ограничить доступ к сервисам для пользователей, заходящих через VPN. Тогда все источники СМИ сходились во мнении, что инициатива, скорее всего, связана с закрытым поручением президента.

Как теперь сообщают «Ведомости», основной проблемой для реализации этого плана являются биллинговые системы. Они отвечают за учет потребления услуг в реальном времени, тарификацию, списание средств и выставление счетов по множеству тарифных планов с разными условиями. Перенастроить их за месяц, по словам собеседников издания, невозможно технически. И если некоторые операторы готовы выполнить требование с 1 мая, другим потребуется больше времени (вплоть до осени 2026 года).

Из-за этого сразу несколько участников обсуждений просили регулятора дать им дополнительное время, чтобы разобраться с тарифами и сделать нововведения менее болезненными для абонентов. Один из собеседников издания полагает, что в итоге в Минцифры найдут компромисс — «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 году».

Помимо сроков, нерешенным остается и множество технических вопросов. Так, оператор должен заранее уведомлять абонента о том, что лимит международного трафика близок к исчерпанию. При этом непонятно, какой трафик считать международным: ряд российских компаний используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса, а трафик Google за счет установленных в России CDN фактически выглядит как российский. Кроме того, после замедления YouTube пользователи вынуждены включать VPN для просмотра контента, и весь их трафик автоматически становится «зарубежным».

Также пока неясно, что делать при превышении лимита, если абонент не оплатит дополнительный трафик: снижать скорость до минимума, автоматически списывать средства или полностью отключать пользователю интернет.

По оценке генерального директора «TMT консалтинга» Константина Анкилова, в среднем активный абонент потребляет 25–30 Гб интернета в месяц, но большая часть трафика приходится на внутрироссийские сервисы. Поэтому, по его словам, 15 Гб — не такой уж маленький порог.

Глава Telecom Daily Денис Кусков считает, что для исчерпания 15 Гб трафика абонент должен просто не выключать VPN вообще. Он отмечает, что сверх этого лимита трафик может понадобиться для иностранных нейросетей, скачивания фильмов или активного просмотра YouTube.

Независимый аналитик Алексей Бойко оценил сроки необходимых изменений в настройках сетей в несколько месяцев, а в ряде случаев — до полугода.

При этом собеседники издания отметили, что далеко не все пользователи освоили раздельное туннелирование (split tunneling), то есть для них весь трафик автоматически становится зарубежным при включении VPN.