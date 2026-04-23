Президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская опубликовала в своем Telegram-канале развернутый пост (1, 2), в котором заявляет, что эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу российского интернета, невозможно. Касперская пишет, что ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила письмо председателю правительства и руководителю администрации президента с аналогичной позицией.

Напомним, что ранее в этом месяце Касперская возложила на Роскомнадзор (РКН) ответственность за массовый сбой в работе банков, критиковала блокировки VPN и писала о возможных экономических последствиях блокировки Telegram. Позже она принесла ведомству извинения за поспешные выводы и сообщила, что сбой «не был вызван именно действиями РКН».

Впрочем, от критики самого подхода к блокировкам Касперская не отказалась. По ее словам, с начала апреля интернет в России сбоит практически каждый день. Сбои фиксировали 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 21 апреля в разных регионах страны.

«Раньше сбои связи объяснялись борьбой с БПЛА противника, которые используют сим-карты и трафик наших мобильных операторов для навигации при ударах вглубь России, — пишет Касперская. — Но такое резкое увеличение количества сбоев интернета не может быть связано только борьбой с БПЛА: резкого роста беспилотных атак по внутренней территории РФ не наблюдается. Что же происходит? Власти объясняют проблемы с интернетом “необходимостью борьбы с угрозами”. Что это за угрозы, не уточняется. Но похоже, что одна из ключевых причин сбоев — все та же, блокировки. После блокировок самих цифровых платформ (которые давали, скажем так, “амбивалентный результат”), началась эскалация: блокировки средств обхода блокировок — сервисов VPN».

Касперская подчеркивает, что VPN-трафик технически крайне сложно отличить от обычного HTTPS, которым сейчас защищено большинство сайтов. Оба протокола работают через шифрованный туннель, а при попытках массовой блокировки неизбежны ложные срабатывания. Чем агрессивнее РКН блокирует VPN, тем хуже работает интернет в целом.

При этом VPN давно перестал быть сложной корпоративной технологией: поднять собственный сервер может любой человек с базовыми навыками работы в Linux. По данным Касперской, если в конце марта в России насчитывалось около 4000 доступных VPN-сервисов, то к середине апреля их стало уже более 6000.

«Сначала программисты призывали писать петиции, прошения, жалобы, а потом все обсуждения свелись к техническим — как обойти эти меры, к обмену техническими советами и ссылками на существующие программные средства. Российские программисты поняли, что блокировки — это зло, обход их — однозначное добро. А программистов в России больше миллиона, — отмечает Касперская. — В среду 22 апреля ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) “Отечественный софт” написала письмо с изложением нашей общей позиции по проблеме блокировок, с аргументами, почему бессмысленно и вредно блокировать VPN. Отправили письмо с этой позицией Председателю Правительства и руководителю Администрации Президента. Будем надеяться, что это сработает. Кто-то же должен сказать».

В комментарии НСН глава InfoWatch отметила, что «белые списки» РКН охватывают менее процента российских предприятий. Разрешения на использование VPN получили около 1730 организаций (но в стране порядка трех миллионов юридических лиц).

«Это пять сотых процента. Системной работы тут нет — просто какие-то компании попросили для себя что-то, а в рамках государства это капля в море», — заявила Касперская.

Также, по ее словам, отдельная проблема — это россияне за рубежом. По данным АТОР, находящиеся за границей граждане уже столкнулись с трудностями при попытке воспользоваться «Госуслугами» и онлайн-банками. Вице-президент ассоциации Артур Мурадян подтвердил, что люди не могут перевести деньги, купить авиабилеты или оплатить налоги. Касперская пояснила, что отличить реального пользователя за границей от VPN-маскировки технически невозможно, поэтому блокировки бьют по всем.

В Telegram Касперская подробно перечислила, почему блокировки VPN критичны именно для ИТ-отрасли: разработчики зависят от иностранных репозиториев с open-source библиотеками, используют зарубежные ИИ-модели для разработки, учатся на иностранных ресурсах.

При этом она подчеркивает, что зарубежные платформы нередко сами блокируют доступ с российских IP-адресов, и VPN остается единственным способом продолжать работу.

«Слышали такие слова, что программная система написана “со слов”, без кода — “low code – no code”? Это не значит, что кода нет. Это значит, что разработчики берут куски готового иностранного кода и — тяп-ляп — делают из них свои программные продукты. И таких систем в России множество. И как тут быть без “иностранного трафика”?»

Также Касперская отмечает, что практически все отечественные ОС построены на базе Linux, СУБД — на PostgreSQL, а российский мессенджер Max использует технологию WebRTC от Google.

«И получается, что РКН борется не столько с компаниями, сколько непосредственно с разработчиками. Напрямую. Кто они? Это в основном молодые мужчины (90%), технически продвинутые, в массе аполитичные и “свободолюбивые”. Они не ходят с вопросами к начальству. Они просто берут и делают. Их в стране примерно миллион, — резюмирует Касперская. — Вчера в одной из моих компаний РКН заблокировал по ошибке один публичный сервис. Поколдовали минут 20, подняли обходной канал VPN — все заработало. Так и будет по всей стране. Никто из разработчиков не пойдет регистрировать в РКН свой VPN, чтоб его занесли в белый список. Нет, они просто поколдуют — и все заработает. Пока блокировок не станет столько, что интернет не перестанет ходить совсем».

Общий вывод АРПП, изложенный в десятистраничном документе, совпадает с позицией Касперской — социальную проблему нельзя решить техническими средствами:

«Доступ к плохому контенту, враждебные иностранные цифровые платформы, информационная война — социальная и политическая проблема, а не техническая. Людям закрыли платформы, они находят способы это обойти. Им закрывают способы обхода, они находят новые. Конфликт, противостояние государства с собственным населением развивается, рейтинги власти падают, а проблема остается. А у нас в стране ведь есть примеры успешной борьбы с нежелательным и вредными явлениями. Многолетняя кампания против курения привела к тому, что курить стали меньше. При этом обошлись без прямых запретов, постепенными ограничениями, многие из которых — экономические и юридические. Можно же, если не верить в технократические иллюзии и в технические решения сложных социальных проблем».

Фото: InfoWatch