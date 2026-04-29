«Коммерсант» сообщает, что в России резко возрос интерес к VPN-сервисам: пользователи продолжают искать способы обхода, несмотря на ужесточение регулирования. По данным аналитиков Digital Budget (на основе статистики Similarweb), в марте 2026 года число скачиваний VPN-приложений в Google Play достигло 9,2 млн — это в 14 раз больше, чем годом ранее.

В общей сложности за период с марта 2025 года по март 2026 года пользователи установили такие приложения 35,7 млн раз. Основной всплеск пришелся на начало 2026 года: за январь–март суммарное количество загрузок составило 21,27 млн. При этом в марте сразу у трех приложений из топ-5 показатель скачиваний превысил 2,5 млн.

Рост интереса к VPN подтверждают и другие аналитики. Так, по данным Sensor Tower, к концу 2025 года активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России достигла 7,3 млн человек.

На этом фоне усиливается давление со стороны регуляторов. По информации Apple Censorship (отслеживает удаление приложений из App Store), к концу апреля из российского App Store удалены 116 VPN-приложений, причем только в марте площадка убрала из своего магазина более 20 сервисов по требованию Роскомнадзора (РКН).

Отмечается, что РКН также наращивает объемы блокировок. В ведомстве заявляли, что по состоянию на январь 2026 года доступ был ограничен к 439 сервисам обхода блокировок. Для сравнения, в октябре 2025 года речь шла о 258 сервисах — за три месяца показатель вырос примерно на 70%. Дополнительно в декабре ведомство начало активнее ограничивать отдельные протоколы, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.

Параллельно с этим обсуждаются новые меры воздействия на российские ИТ-компании. К примеру, в конце марта Минцифры предложило ужесточить правила для включения в профильный реестр. Так, платформы, которые не будут ограничивать доступ для пользователей с VPN, могут исключить из ИТ-реестра, что грозит компаниям потерей льгот (включая налоговые льготы, пониженные страховые взносы, ИТ-ипотеку и отсрочку от армии для сотрудников).

Как сообщил журналистам операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов, ужесточение правил скорее снижает активность пользователей на тех сервисах, которые внедряют ограничения, чем реально сокращает использование VPN. По его словам, это уже отражается, например, на падении продаж на отдельных маркетплейсах.

Кроме того, эксперты фиксируют усложнение пользовательского пути: меняются способы оплаты, появляются дополнительные барьеры. Партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов напомнил, что с 1 апреля часть операторов связи прекратила прием платежей за VPN-подписки через мобильный счет. Тем не менее, по его словам, рост скачиваний VPN-приложений демонстрирует, что пользователи готовы мириться с неудобствами. Во многом потому, что у ряда заблокированных сервисов нет полноценных российских аналогов.

При этом Кудряшов отметил, что полностью запретить такие технологии невозможно: VPN остается базовым инструментом для безопасной коммуникации в интернете.