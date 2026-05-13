Первый зампред комитета Госдумы по информполитике и председатель РОЦИТ Антон Горелкин заявил, что компания Microsoft, которой принадлежит GitHub, «не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством». По его словам, скоро GitHub может стать недоступен в РФ, поэтому российским разработчикам следует как можно скорее переносить свои проекты на альтернативные площадки.

В мае 2026 года российские разработчики начали массово жаловаться на проблемы с доступностью GitHub. По словам пользователей, число неудачных подключений к платформе начало расти 5 мая, и по данным OONI, в итоге доля аномальных соединений превысила 16%.

При этом, как утверждают специалисты, проблемы наблюдались именно у пользователей из РФ, и в других странах подобной динамики зафиксировано не было. Так, сообщалось о проблемах с доменами raw.githubusercontent.com и release-assets.githubusercontent.com, которые используются для загрузки файлов и релизов из репозиториев.

Следует отметить, что еще на прошлой неделе представители Роскомнадзора (РКН) сообщили СМИ, что не ограничивают работу GitHub в России. А разработчики GitHub писали, что проблемы в работе платформы, возникшие в начале мая, были связаны с процессами по увеличению мощности и повышению отказоустойчивости.

Теперь ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по информполитике и председатель РОЦИТ Антон Горелкин. В своем Telegram-канале он еще раз подчеркнул, что РКН не ограничивает работу GitHub, а потому причиной происходящего может быть «сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы».

По мнению депутата, проблемы могут быть связаны с тем, что GitHub уже давно принадлежит компании Microsoft. Горелкин пишет:

«Понятно, что большинство программистов от политики далеки. Возможно, они не в курсе, что GitHub уже давно принадлежит Microsoft. Эта компания не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством (чего, например, стоит тенденциозное «исследование» уровня внедрения ИИ). Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ — думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%. Поэтому я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории. Да, за многие годы (и задолго до прихода Microsoft) GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем. Но от этой зависимости пора уходить — тем более есть хорошие отечественные аналоги (в том числе с нейросетевыми ассистентами не хуже, чем Copilot)».

Горелкин считает, что через несколько лет фрагментизация интернет-пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, подобные процессы будут только усиливаться, и вместо глобальных платформ страны начнут активнее развивать собственные сервисы.

«Помню, как все смеялись над Китаем, который “изобретал колесо”, — но, похоже, такой подход просто опередил свое время», — заключил депутат.

Однако после первой публикации, которую широко цитировали СМИ, Горелкин опубликовал в Telegram второй пост, в котором пояснил, что не называл GitHub вредительской платформой и вовсе не призывал к ее блокировке.