В Минцифры сообщили, что власти не собираются вводить плату за регистрацию устройств в будущей единой базе IMEI. Ранее обсуждался вариант, при котором оплачивать внесение гаджетов в реестр пришлось бы всем участникам цепочки поставок — от импортеров до конечных пользователей. Теперь в ведомстве утверждают, что вводить такой сбор не планируется.

При этом сам проект единой базы IMEI никто не отменял, и его продолжают готовить в рамках второго пакета антифрод-поправок. Как пояснили «Коммерсанту» представители министерства, законопроект пока прошел только первое чтение, а финальная версия документа еще не сформирована.

Напомним, что власти обсуждают создание централизованного реестра IMEI с конца 2025 года. Предполагается, что в базу будут попадать уникальные идентификаторы всех мобильных устройств, ввозимых в Россию. Ранее представители Минцифры объясняли, что система нужна не только для борьбы с серым импортом, но и для контроля SIM-карт, которые могут использоваться во время атак БПЛА.

Согласно текущей концепции, операторы связи должны будут учитывать связку SIM-карты и конкретного устройства. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке утверждают, что обсуждается модель, при которой SIM-карта сможет работать только в том гаджете, IMEI которого закреплен в базе. В этом случае все устройства, которые уже находятся на руках у пользователей, скорее всего, автоматически признают легальными.

В текущей версии инициативы прямой блокировки «серых» устройств пока не предусмотрено. Однако участники рынка говорят, что власти рассматривают разные варианты дальнейшего ужесточения правил — от частичных ограничений до полного отключения незарегистрированных устройств от сетей операторов.

Представители «Мегафона» заявили СМИ, что поддерживают комплексное регулирование IMEI. В компании считают, что такая система поможет одновременно бороться с мошенничеством и сократить продажи техники, ввезенной по серым схемам. В МТС, T2 и «Вымпелкоме» от комментариев отказались. Отметим, что ранее операторы уже предупреждали, что внедрение подобной системы потребует серьезной доработки биллинга и сетевой инфраструктуры.

По мнению других участников рынка, доля нелегального оборота в отдельных категориях смартфонов уже достигает 50%, а централизованный учет IMEI поможет сократить продажи серой техники и повысить собираемость налогов.

Впрочем, эксперты предупреждают: даже если операторы начнут отключать незарегистрированные устройства от своих сетей, останется открытым вопрос поддельных IMEI.