Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который закладывает основы работы единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, каждому устройству, ввозимому в РФ, будет присваиваться уникальный 15-значный IMEI-номер. Все данные попадут в специальную базу, правила работы которой установит российское правительство.

Напомним, что о планах Минцифры по созданию единой платформы для учета IMEI-номеров всех мобильных устройств в России стало известно в конце прошлого года. Вскоре после этого сенатор Артем Шейкин рассказал, что власти собираются использовать реестр номеров IMEI в различных целях, начиная от борьбы с кражами до централизованного отключения устройств «при необходимости». По его словам, в будущем в базу могут попасть не только телефоны, но также планшеты и ноутбуки.

Операторы связи станут главными участниками новой системы — они смогут предоставлять услуги только тем устройствам, чьи IMEI зарегистрированы в базе. При оформлении SIM-карты оператор будет обязан указывать в договоре IMEI устройства и вносить в базу информацию о связке SIM-карты с конкретным гаджетом. Таким образом, карта будет привязана к устройству. Кроме того, законопроект запрещает выдавать SIM-карту для устройства, если база показывает, что она уже закреплена за другим телефоном.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев пояснил, что мера направлена прежде всего на борьбу с нелегальным ввозом техники крупными партиями. По его словам, обычные пользователи, которые покупают гаджеты за границей для личного пользования, никаких ограничений не заметят.

«Думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно. Когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств и завоза их сюда по "серым" схемам, чтобы не платить и "оптимизировать" налоги», — сообщил Лебедев на встрече с комитетом Госдумы по вопросам информполитики.

По словам замминистра, процедура идентификации IMEI давно отработана во многих странах и снижает число преступлений с использованием мобильной электроники.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что главная цель нововведения — не контроль импорта, а повышение безопасности. По его словам, система сможет предотвратить запуск БПЛА с иностранными SIM-картами, находящимися вне зоны контроля оператора. Также он подчеркнул, что бытовые ситуации вроде утраты или поломки телефона тоже будут отработаны.

Стоит отметить, что в январе 2026 года «Ведомости» сообщали, что в Минцифры предложили ввести уголовную ответственность за заключение договора на покупку SIM-карты без указания IMEI.

По данным издания, за такое преступление предложили наказывать штрафом от 300 000 до 500 000 рублей, назначать исправительные работы до шести месяцев, обязательные работы до 180 часов, принудительные работы до одного года, арест до двух месяцев или приговаривать к лишению свободы на срок до одного года. Уголовная ответственность наступает, в случае если конечный пользователь SIM-карты своими действиями нанес ущерб в размере 5 млн рублей и больше.