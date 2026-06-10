Платформа Roblox, доступ к которой в России ограничили еще в декабре 2025 года, может вскоре вернуться на российский рынок. Как сообщили в Минцифры, министерство и Роскомнадзор завершили согласование условий работы сервиса в РФ и получили от компании гарантии соблюдения требований российского законодательства.

Представители Минцифры заявляют, что поддерживают работу зарубежных цифровых платформ, если те выполняют требования российских регуляторов, и министерство совместно с Роскомнадзором ведет «прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематических нарушений действующего законодательства».

Согласно сообщению министерства, в начале июня было завершено согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. По итогам консультаций представители Roblox пообещали внедрить дополнительные меры для защиты несовершеннолетних пользователей и усилить борьбу с вредоносным контентом.

Как поясняют в Минцифры, представители платформы признали, что действующие механизмы защиты детей работали недостаточно эффективно. По оценке ведомства, это позволяло распространять на платформе материалы с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контент, связанный с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.

«В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — сообщает Минцифры.

Одним из ключевых изменений станет запуск сегментации контента по возрасту. Так, уже в этом месяце разработчики Roblox намерены внедрить систему ограничения доступа к играм по возрастным категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила обязательства по оперативному выявлению и удалению материалов, которые могут нанести вред здоровью и развитию детей.

«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», — заключают в Минцифры.

Напомним, Roblox заблокировали в РФ в начале декабря 2025 года. Тогда Роскомнадзор объяснял свое решение распространением запрещенного контента, включая материалы с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывы к насилию и противоправным действиям, а также другой контент, который, по мнению регулятора, представлял угрозу для несовершеннолетних.

Также в РКН сообщали, что платформу использовали преступники для установления контактов с детьми. По данным ведомства, злоумышленники склоняли несовершеннолетних к отправке интимных фотографий и другим противоправным действиям.

После блокировки представители Roblox заявили, что готовы сотрудничать с российскими властями. В компании подчеркивали, что рассчитывают добиться отмены ограничений и готовы пересмотреть процессы модерации контента в соответствии с требованиями российского законодательства. Вскоре после этого для российских пользователей были отключены голосовые и текстовые чаты.