Содержание статьи
Наша цель — получение прав суперпользователя на машине VariaType с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.6.209 variatype.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
22 — служба OpenSSH 9.2p1;
80 (HTTP) — веб‑сервер Nginx 1.22.1.
На сайте мы видим платформу для работы со шрифтами.
Точка входа
На странице Tools находим ссылку на конвертер шрифтов, в который загружаем файлы .designspace и .ttf.
Сначала проверим, есть ли другие поддомены. Для поиска поддоменов можно использовать ffuf.
Справка: сканирование веба c fuff
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов с целью поиска скрытой информации и недоступных обычным посетителям функций. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и dirb.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске используем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора Seclists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Подробнее о веб‑фаззинге читай в статье «Веб‑фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах».
Для поиска виртуальных хостов зададим заголовок
Host, где место перебора помечается словом
FUZZ.
ffuf -u 'http://variatype.htb/' -H 'Host: FUZZ.variatype.htb' -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 128
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