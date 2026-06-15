Воз­можность заг­рузить свой шрифт на сай­те может ока­зать­ся пол­ноцен­ной точ­кой вхо­да в сис­тему. Сегод­ня раз­берем такой слу­чай, а еще вытащим учет­ные дан­ные из откры­того Git-репози­тория, обой­дем филь­тр при ска­чива­нии фай­лов и исполь­зуем ошиб­ку в FontForge.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине VariaType с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.6.209 variatype.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 9.2p1;
80 (HTTP) — веб‑сер­вер Nginx 1.22.1.

На сай­те мы видим плат­форму для работы со шриф­тами.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На стра­нице Tools находим ссыл­ку на кон­вертер шриф­тов, в который заг­ружа­ем фай­лы .designspace и .ttf.

Содержимое страницы Tools
Со­дер­жимое стра­ницы Tools

Сна­чала про­верим, есть ли дру­гие под­домены. Для поис­ка под­доменов мож­но исполь­зовать ffuf.

Справка: сканирование веба c fuff

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов с целью поис­ка скры­той информа­ции и недос­тупных обыч­ным посети­телям фун­кций. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и dirb.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке исполь­зуем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора Seclists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

Для поис­ка вир­туаль­ных хос­тов зададим заголо­вок Host, где мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

ffuf -u 'http://variatype.htb/' -H 'Host: FUZZ.variatype.htb' -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

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