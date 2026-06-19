Выход журнала запланирован на сентябрь. На время сбора ранних предзаказов традиционно действует специальная цена — 1200 рублей за один экземпляр. Обрати внимание, что по мере приближения к релизу стоимость будет расти.
Что внутри
В этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи за последние месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.
В третьем журнале тебя ждут три нестандартных материала, посвященных роутерам и сетям. В одном автор показывает, как получил доступ к прошивке роутера без пароля, но имея физический доступ. Следом идет увлекательный рассказ о том, как ошибка провайдера позволила найти соседей по сети. Автор третьей статьи делится техникой подключения к нескольким сетям одновременно, что весьма полезно в дачный сезон.
Среди статей третьего номера:
- Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля
- Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов
- Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге
- Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM
- Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев
- Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками
Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.
Предыдущие номера
Если ты пропустил выход первого и второго ежеквартальных номеров «Хакера» за 2026 год, у нас хорошие новости — эти журналы уже отпечатаны и хранятся на нашем складе. Это означает, что доставку не придется ждать долго.
Не хочешь следить за открытием предзаказов и остатками тиражей? В нашем магазине доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков 2026 года с доставкой. Всего один заказ и журналы будут отправляться тебе по мере их подготовки и выхода.
Знания, которые всегда под рукой
Хорошие технические материалы редко читают один раз. К практическим руководствам, исследованиям и подробным разборам обычно возвращаются спустя месяцы и даже годы — когда нужно разобраться в новой теме, вспомнить детали или посмотреть на знакомую технологию под другим углом.
Именно такие материалы мы и собираем в бумажных выпусках «Хакера». Это не просто подборка материалов за несколько месяцев, а удобный способ сохранить самые полезные статьи под рукой и собрать собственную библиотеку знаний в области ИТ и ИБ.
И конечно, каждая покупка помогает нам создавать больше крутых статей, спецвыпусков и печатных номеров. Покупая ежеквартальный номер, ты не только получаешь тщательно собранный и отредактированный журнал, но и помогаешь проекту жить и развиваться дальше.
Спасибо, что читаешь «Хакер» и остаешься с нами!