Мы уже работаем над третьим ежеквартальным выпуском «Хакера» 2026 года, а значит, пришло время открывать предварительные заказы . В новый печатный номер войдут лучшие статьи, опубликованные на сайте за прошедший квартал. Тебя ждут три нестандартных материала, посвященных роутерам и сетям, и многое другое.

Выход журнала запланирован на сентябрь. На время сбора ранних предзаказов традиционно действует специальная цена — 1200 рублей за один экземпляр. Обрати внимание, что по мере приближения к релизу стоимость будет расти.

Что внутри

В этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи за последние месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

В третьем журнале тебя ждут три нестандартных материала, посвященных роутерам и сетям. В одном автор показывает, как получил доступ к прошивке роутера без пароля, но имея физический доступ. Следом идет увлекательный рассказ о том, как ошибка провайдера позволила найти соседей по сети. Автор третьей статьи делится техникой подключения к нескольким сетям одновременно, что весьма полезно в дачный сезон.

Среди статей третьего номера:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля

Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM

Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев

Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками

Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.

Предыдущие номера

Если ты пропустил выход первого и второго ежеквартальных номеров «Хакера» за 2026 год, у нас хорошие новости — эти журналы уже отпечатаны и хранятся на нашем складе. Это означает, что доставку не придется ждать долго.

Не хочешь следить за открытием предзаказов и остатками тиражей? В нашем магазине доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков 2026 года с доставкой. Всего один заказ и журналы будут отправляться тебе по мере их подготовки и выхода.

Знания, которые всегда под рукой

Хорошие технические материалы редко читают один раз. К практическим руководствам, исследованиям и подробным разборам обычно возвращаются спустя месяцы и даже годы — когда нужно разобраться в новой теме, вспомнить детали или посмотреть на знакомую технологию под другим углом.

Именно такие материалы мы и собираем в бумажных выпусках «Хакера». Это не просто подборка материалов за несколько месяцев, а удобный способ сохранить самые полезные статьи под рукой и собрать собственную библиотеку знаний в области ИТ и ИБ.

И конечно, каждая покупка помогает нам создавать больше крутых статей, спецвыпусков и печатных номеров. Покупая ежеквартальный номер, ты не только получаешь тщательно собранный и отредактированный журнал, но и помогаешь проекту жить и развиваться дальше.

Спасибо, что читаешь «Хакер» и остаешься с нами!