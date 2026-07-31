Четвертый бумажный спецвыпуск «Хакера» покинул типографию, а значит, совсем скоро стартует рассылка заказов, и новый номер отправится к читателям. Тираж, как всегда, ограничен, поэтому рекомендуем не затягивать с заказом. Иначе новый сборник может стать эксклюзивным украшением чужой книжной полки.

Печатные спецвыпуски «Хакера» — это полноценные глянцевые журналы, содержащие 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться даже годы спустя. Для печатных сборников мы специально отбираем статьи, которые не устаревают вместе с новостной лентой. Получается долговечный справочник по кибербезопасности, который всегда под рукой и готов к работе в режиме реального времени.

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

В новый коллекционный сборник вошло более 20 лучших материалов «Хакера» за 2021–2022 годы.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще много интересного!

Все публикации дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы расскажем о закулисных деталях работы над материалами, вспомним, как проводились исследования, и добавим интересных подробностей.

Номер уже покинул типографию, и рассылка заказов начнется совсем скоро, так что забирай свой экземпляр, пока ссылка не превратилась в 404.

Также напоминаем, что первые два спецвыпуска уже распроданы. Тиражи остальных почти закончились на нашем складе ,и мы не планируем печатать дополнительные тиражей этих сборников.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

Третий печатный спецвыпуск почти полностью распродан: на складе осталось меньше сотни экземпляров.

В этот сборник вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про Active Directory, SDR, checkm8 и VeraCrypt.

Все публикации тоже сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

Купить спецвыпуск #3

«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про локальные LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Обрати внимание: запасы этого тиража тоже постепенно подходят к концу.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.