Лето уже здесь, так что стоит добавить к привычному набору защиты от жары еще один пункт — бейсболку. От багов и дедлайнов она, конечно, не спасет, зато прикроет голову от солнца. В магазине «Хакера» тебя ждут четыре модели бейсболок с фирменной вышивкой. Они подойдут для города, поездок, конференций и митапов или просто станут знаком для тех, кто в теме.

Каждая бейсболка создана, чтобы служить долго: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке легко отрегулировать под любой размер головы, а аккуратная объемная вышивка делает бейсболку выразительной, но не броской.

Лаконичный дизайн легко впишется в твой повседневный гардероб, а люди в теме узнают знакомый логотип без лишних пояснений.

Бейсболки «Хакера» — это:

плотная ткань и комфортная посадка;

прочный регулятор размера;

аккуратная объемная вышивка;

четыре варианта дизайна на выбор.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна отправка заказов в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).