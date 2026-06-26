Из магазина App Store удалили приложения холдинга VK. Пользователи больше не могут скачать или обновить «Вконтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «Одноклассники», «Дзен», почту Mail.ru и другие приложения. Представители Apple объяснили удаление санкционными ограничениями и сообщили, что обязаны соблюдать законы тех юрисдикций, в которых работают.

Как заявили представители VK, 25 июня 2026 года в Apple удалили приложения без предупреждения и объяснения причин. В официальном заявлении холдинга подчеркивается, что VK не находится под санкциями и не фигурирует в санкционных списках, что подтверждено заключениями международных и американских юристов, которые ранее передали представителям Apple. В VK пишут:

«Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми. VK продолжает работать в интересах пользователей и предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам. Все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать. Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов».

Временно и в качестве альтернативы в VK предлагают пользоваться мобильной версией сайта и добавить ее на домашний экран iPhone через Safari.

Представители Apple объяснили удаление приложений санкционными ограничениями. В компании сообщили BBC, что обязаны соблюдать законы тех юрисдикций, в которых работают. О каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили.

Похожее объяснение в Apple давали в начале июня, когда из App Store был удален российский мессенджер Max. Тогда в компании тоже ссылались на правила соблюдения санкций.

В Минцифры назвали решение об удалении приложений VK политически мотивированным, а также сообщили, что обратились в Федеральную антимонопольную службу. Официальное заявление министерства гласит:

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK. Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий. Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах. Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты».

В Госдуме, Совете Федерации и Кремле на решение Apple отреагировали жесткой критикой. Так, заместить председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин назвал удаление приложений VK «актом правового произвола» и «местью за наш цифровой суверенитет». По его версии, корпорация действует «под влиянием геополитических факторов» и намеренно создает бытовые сложности для россиян в рамках информационной войны.

«Показательно, что в России, в отличие от Запада, соблюдаются правовые нормы. Roblox заблокировали за нарушения, но после выполнения требований регулятора в июне разблокировали. Apple же действует по-другому, — говорит сенатор. — Действия Apple — это месть за наш цифровой суверенитет, направленная на обычных граждан. Такое беззаконие не останется без правовой оценки».

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что «идет расправа по национальному признаку». Он также обвинил компанию Apple в том, что она «окончательно превращается в инструмент информационной войны» и не может простить России ее «цифровых успехов».

«Очевидно, что компания действует не по закону, а под воздействием политических мотивов. Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны», — говорит Боярский.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин называет действия Apple «банальной местью, развязанной по указке глобалистских элит», а происходящее сравнивает с «настоящим террором».

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные “санкции”, ведь всем (в том числе международным юристам) известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках», — пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, в свою очередь, усмотрел в удалении приложений VK попытку подавить конкуренцию. По его словам, российский ИТ-бизнес «проклюнулся на мировой арене», и российские компании активно выходят на рынки СНГ, Ближнего Востока и Африки, поэтому западные технологические гиганты пытаются остановить его рост.

На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался более сдержанно. Он сообщил, что от корпорации потребуют разъяснений, а также заявил, что без них российским властям придется делать выводы о надежности корпорации как поставщика коммерческих услуг и принимать решение о продолжении какого-либо взаимодействия с Apple.