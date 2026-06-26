Первый и второй ежеквартальные номера «Хакера» за 2026 год уже отпечатаны и хранятся на нашем складе, а недавно мы открыли ранние предзаказы на третий выпуск. Самое время начать собирать бумажную подшивку «Хакера» за год или пополнить свою коллекцию свежим журналом.

Если ты все пропустил, рассказываем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи за последние месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

#3: предзаказы открыты

Сейчас мы работаем над третьим ежеквартальным номером «Хакера», выход которого запланирован на сентябрь.

На время сбора предзаказов журнал можно приобрести по специальной цене — 1200 рублей за экземпляр. Обрати внимание, что по мере приближения к релизу стоимость журнала будет расти, поэтому советуем не затягивать с заказом.

Одной из центральных тем номера станут роутеры и сети. В трех нестандартных материалах авторы покажут, как получить доступ к прошивке роутера, имея физический доступ к устройству, исследуют сеть провайдера, забывшего об изоляции клиентов, а также расскажут, как одновременно подключаться к нескольким сетям.

Среди статей третьего номера:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.

Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.

Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.

Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.

#2: уже на складе

Второй ежеквартальный выпуск недавно покинул типографию, и первые экземпляры уже добрались до читателей. Так как номер уже отпечатан и готов к отправке, доставку не придется ждать долго.

Журнал приезжает в специальной брендированной коробке, которая защищает его во время доставки и превращает посылку в настоящий коллекционный артефакт. Кроме того, вместе со вторым выпуском ты получаешь бонус: дополнительный бумажный журнал, посвященный 10-летию кибербитвы Standoff.

Среди статей второго номера:

Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.

Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

#1: первый ежеквартальный «Хакер»

Именно с этого журнала началось возвращение «Хакера» к регулярному печатному формату. В первый номер вошли более 20 материалов: от вводных руководств по сетевой разведке до хардкорных технических разборов и исследований железа.

Тираж ограничен, но оставшиеся экземпляры первого номера хранятся на нашем складе и пока доступны для заказа.

Среди статей первого номера:

Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Комплект из четырех номеров

Не хочешь следить за открытием предзаказов и остатками тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков. Первый и второй журналы уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. Один заказ — и к концу года у тебя будет полная бумажная подшивка «Хакера» за 2026 год.

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.